Как рост курса доллара повлияет на украинцев - расследование Наше Дело

Обмен валют. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В мае официальный курс впервые преодолел психологическую отметку в 40 гривен за доллар. В течение следующих месяцев курс американской валюты продолжил устанавливать исторические максимумы, перейдя отметку в 41 доллар за гривну. Итак, учитывая такие темпы, чего нам ожидать до конца этого года?

Журналисты проекта-расследования "Наша Справа" в новом выпуске проекта попытаются спрогнозировать, какой будет ситуация с долларом до конца года.

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"Резких скачков курса не будет. Ситуация на валютном рынке остается абсолютно под контролем Национального банка, поэтому курс будет абсолютно управляемым, скорее всего, он будет двигаться немного в увеличенную сторону", — заявил финансист Сергей Фурса.

Финансист Сергей Фурса. Фото: скриншот

В то же время эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркнул, что в бюджете на этот год предусмотрен среднегодовой курс — 40,7 гривны до 1 доллара США.

По его словам, в первой половине 2024 года бюджет был исполнен с цифрой, не превышающей 40,7. Сейчас эта цифра приблизительна, и для того, чтобы достичь необходимого уровня исполнения бюджета на вторую половину года, прогнозируется, что показатель должен составлять от 40,9 до 41.

"В 25-м году у нас среднегодовой курс будет где-то 42 с хвостиком небольшим — это то, что заложено в бюджетную декларацию, которая была принята на прошлой неделе. Вот вам примерно сценарий по которому будут разворачиваться у нас события", — добавил Пендзин.

Причины девальвации

Основной причиной девальвации, то есть снижения курса национальной валюты по отношению к иностранной, эксперты определяют — торговый дефицит.

"Любой курс валют — это результат денег, которые входят в страну и выходят из страны. У нас огромный торговый дефицит, который значительно поднялся из-за боевых действий. У нас импорт гораздо больше чем экспорт", — отметил финансист Сергей Фурса.

По данным Ивана Уса, кандидата экономических наук, за первые пять месяцев текущего года Украина испытала негативное сальдо в размере 11,5 миллиарда долларов США. Это означает, что валютные расходы превышают валютные поступления на данную сумму. Такая ситуация создает проблему: уменьшение объема валюты на рынке может привести к росту ее стоимости. Согласно принципам экономической теории, когда предложение валюты уменьшается, цена на рынке растет. Это может привести к удорожанию доллара и других валют.

"Это не трагическая история, потому что это перекрывается западной финансовой помощью", — добавил Фурса.

Одной из предпосылок обрушения рынка может стать эмиссия денежных средств. Если проще, то это выпуск в обращение новых денежных знаков – печать гривны.

"Нельзя делать деньги под что-то такое, чего не существует. Если вы реально произвели много различных товаров, если вы понимаете, что это дает возможность напечатать деньги — вы объясняете, это прежде всего партнерам, которые помогают Украине. Потому что нам сейчас критически важно чтобы они нам помогали и после этого это делаете. Но если действительно вот этот сценарий, что вы печатаете не обеспеченные деньги, это означает обесценивание денег, а следовательно ускорение инфляции", — отметил кандидат экономических наук Иван Ус.

Финансист Сергей Фурса заявил, что с лета 2022 г. Национальный банк Украины не проводит эмиссии новых денег, что означает отсутствие печати гривны.

"Это напрямую противоречит меморандуму с Международным валютным фондом и в программе. У нас уже был четвертый пересмотр меморандума. Мы за все годы войны только один раз печатали деньги — в 22-м году 400 млрд гривен было напечатано — это собственно и обвалило курс. Сейчас это точно невозможно, потому что еще раз повторяю мы в программе с МВФ так, что сейчас печатать деньги не будет никто", — подчеркнул Олег Пендзин

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Фото: скриншот

Весомых факторов, которые могли бы повлиять на формирование валютного курса, пока больше нет.

"Я не верю в то что нам откажет на 25-й год Евросоюз предоставлять средства в пределах rain fail. Даже, вероятный, приход Трампа к власти, я думаю, что принципиально не изменит ситуацию. Потому что у нас от Америки только 7,5 млрд долларов макрофинансовой помощи, последние военно-технические. То с точки зрения формирования валютного курса это как раз не будет головокружительным", — заявил Пендзин.

Рост цен

А теперь к тому, что интересует украинцев больше всего. Как изменение курса отразится на каждом из нас и ожидать ли нам потребительской инфляции, то есть роста цен?

"У нас курс и девальвация гривны мерно влияет на инфляцию. На самом деле та девальвация, которую мы наблюдаем последние два года, она вообще не влияет. То есть когда там доллар почти не изменился за последний год, то это так же влияет и на цены. Более того, мы видим, что цены не растут высокими темпами, повторяю у нас сейчас годовая инфляция 3% где-то плюс-минус, на некоторые товары такие как яйца или мясо цены вообще упали за последний год", — заявил Фурса.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Пендзин отметил, что примерно 92% продуктов питания — это внутреннее производство, где импортный доллар не играет важную роль. Он заявил, что хотя мы и зависимы от импорта горюче-смазочных материалов и долгосрочного использования бытовой техники, а также от химических компонентов, на данный момент валютный курс достаточно стабильный и предсказуемый.

В то же время, Сергей Фурса отметил, что на сегодня нет никаких признаков ослабления гривны, что могло бы повлиять на привязку к доллару. Он предполагает, что в текущем году инфляция будет на уровне около 6%. По его словам, это действительно довольно умеренный показатель для Украины, особенно в условиях военного времени.

"Мы видим как повысилась электроэнергия, это также существенный удар, более того, это удар по производству товаров и соответственно товары также вырастут в цене. Мы видим, что скорее всего будет рост цен на топливо, мы понимаем, что логистику никто не отменял. Чтобы доставить товары, например, там в Киев, в другие города надо их перевезти автомобилями — машины потребляют топливо. То есть вот вам эта цена будет переводиться в том числе на ценниках в магазинах. Это законы экономики, то есть переводятся подобные расходы именно на потребителей, поэтому рост будет", — отметил Иван Ус.

Кандидат экономических наук Иван Ус. Фото: скриншот

В финале, по прогнозам экспертов, до конца года стоимость американской валюты будет расти. Впрочем, эти показатели не будут значительными и не будут влиять на рост цен на продукты. Однако все же стоимость некоторых товаров и услуг может повышаться, и с долларом или другой валютой это не связано. Следовательно, соблюдайте информационную гигиену, ведь кликбейт в медиа будет появляться и дальше. Ну а мы в свою очередь продолжим предоставлять вам информацию от проверенных экспертов, ведь это Наша справа.