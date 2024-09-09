Курс валют 9 сентября — доллар и евро дешевеют

Обмен валют. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банках и обменниках немного подешевел 9 сентября 2024 года. Национальный банк Украины (НБУ) также обновил официальный курс американской валюты в направлении снижения.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка и мониторинговых сайтах.

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Национальный банк установил на 9 сентября официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар — 41,01 грн (-0,07);

евро — 45,55 грн (-0,03);

злотый — 10,64 грн (-0,02).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs , на наличном рынке доллар дешевеет. Стоит в среднем по покупке 41,30 грн, в продаже — 41,38 грн. Евровалюта в покупке стоит — 45,80 грн, в продаже — 45,96 грн.

ПриватБанк доллар покупает за 40,70 грн, продает — 41,30 грн. В Райффайзен Банке покупают за 40,80 грн, продают — за 41,24 грн. В Ощадбанке доллар стоит при покупке 40,85 грн, при продаже — 41,45 грн (+0,10).

Курс доллара в украинских банках

Источник: Минфин

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 41,25 грн, в продаже — 41,34 грн. Евровалюта в покупке стоит 45,83 грн, в продаже — 46,00 грн.

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Напомним, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркнул, что в бюджете на этот год предусмотрен среднегодовой курс — 40,7 гривны до 1 доллара США.

По его словам, в первой половине 2024 года бюджет был исполнен с цифрой, не превышающей 40,7. Сейчас эта цифра приблизительна.

"В 2025 году у нас среднегодовой курс будет где-то 42 с хвостиком небольшим — это то, что заложено в бюджетную декларацию, которая была принята на прошлой неделе. Вот вам примерно сценарий по которому будут разворачиваться у нас события", — добавил Пендзин.