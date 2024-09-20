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Доллар перестал расти, а евро и злотый дорожают — курс валют на сегодня

20 сентября 2024 05:50
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Курс доллара, евро и злотого сегодня 20 сентября
Обмен валют. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Курс валют сегодня, 20 сентября, продолжает меняться. Согласно данным НБУ, доллар немного подешевел, а евровалюта и польский злотый растут в стоимости.

Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс доллара

НБУ сегодня установил курс доллара по отношению к гривне на уровне 41,44 грн (-0,01).

Курс евро

Европейская валюта стоит сегодня — 46,23 грн (+0,13).

Курс злотого

Злотый, как и доллар, хоть и подешевел, но не много — 10,84 грн (+0,04).

Курс доллара в банках

Коммерческие банки выставили такие цены на доллар. ПриватБанк покупает доллар за 41,10 грн (0,00), а продает за 41,70 грн (0,00). Сбербанк покупает доллар за 41,30 грн (0,00), а продает за 41,90 грн (+0,05). Райффайзенбанк купит доллар за 41,20 грн (-0,00), а продаст за 41,74 грн (-0,03).

Курс евро в банках

ПриватБанк сегодня покупает европейскую валюту за 45,70 грн (+0,15), продает за 46,55 грн (+0,05). Более выгодно продавать евро в Сбербанке, ведь там его покупают за 45,70 грн (-0,05), а продают — за 46,60 грн (0,00). В Райффайзенбанке цена евро при покупке составляет 45,70 грн (0,00), а при продаже 46,65 грн (+0,05).

Курс злотого в банках

Польский злотый ПриватБанк сегодня покупает за 10,69 грн (+0,02), а на продажу выставляет за 10,85 грн (+0,03). Сбербанк покупает злотый — за 10,20 грн (0,00), на продажу выставляет за 10,95 грн (0,00). Райффайзенбанк покупает польскую валюту вообще за 9,10 грн (0,00), а продает за 11,20 грн (+0,10).

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Свежий курс доллара в банках. Скриншот с сайта Minfin

Курс доллара в обменниках

В обменных пунктах доллар сегодня в среднем покупают по 41,65 грн (-0,05), продают по 41,72 грн (-0,07).

Курс евро в обменниках

Европейская валюта в обменных пунктах в среднем покупается за 46,40 грн (-0,01), а выставляется на продажу за 46,60 грн (0,00).

Курс злотого в обменниках

Польская валюта в обменниках стоит в среднем при покупке 10,75 грн (-0,05), а при продаже 10,85 грн (0,00).

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Прогноз курса доллара

Отметим, что в апреле 2024 г. МВФ опубликовал свой прогноз курса доллара в Украине на следующие 5 лет. В частности, Международный валютный фонд считает, что в октябре доллар подешевеет до 41 гривны, однако к 2029 году вырастет до 54,1 грн.

Относительно следующих лет прогноз такой:

  • 2025 год - 45,8 грн;
  • 2026 год - 48,6 грн;
  • 2027 год - 50,4 грн;
  • 2028 год - 52,1 грн;
  • 2029 год - 54,1 грн.

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