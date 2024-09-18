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НБУ повысил курс валют — сколько стоят доллар и евро

18 сентября 2024 09:05
Дмитрий Галушка - Редактор
Курс валют сегодня, 18 сентября - насколько вырос доллар, евро и злотый
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Дмитрий Галушка - Редактор

Курс доллара в финучреждениях и обменниках увеличивается 18 сентября 2024 года. Национальный банк Украины также обновил официальный курс в сторону повышения.

Об этом пишет пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Так, Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 41,41 грн (+0,09);
  • евро — 46,12 грн (0,24);
  • злотый — 10,81 грн (+0,07).
курс
Динамика курса доллара и евро. Скриншот с сайта НБУ

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке доллар дорожает. Стоит в среднем по покупке 41.27 грн (+0,028), в продаже — 41.77 грн (+0.07). Евровалюта в покупке стоит — 45.827 грн (+0,124), в продаже — 46.51 грн (+0,12).

ПриватБанк доллар покупает за 41.070 грн (+0.020), продает — 41.67 грн (+0,020). В Райффайзен Банке покупают за 41.250 грн (+0,00), продают — за 41.64 грн (+0,01). В Ощадбанке стоит при покупке 41.25 грн (+0,50), при продаже — 41.75 грн (+0,50).

курс
Средневзвешенный наличный курс валют в банках и обменных пунктах. Скриншот с сайта Minfin

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 41,70 грн (+0,05), в продаже — 41,80 грн (+0,01). Евровалюта в покупке стоит 46,40 грн (+0,13), в продаже — 46,60 грн (+0,18).

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Оценка эксперта

"Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 44,80 до 46,65 гривен. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в гораздо более узких пределах от 45,00 до 46,50 гривен", — пояснил финансовый аналитик Алексей Козырев.

По его прогнозу, большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а за евро — в пределах от 20 до 40 копеек.

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