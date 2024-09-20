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Долар припинив зростати, а євро та злотий дорожчають — курс валют на сьогодні

20 вересня 2024 05:50
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Курс долара, євро та злотого сьогодні 20 вересня
Обмін валют. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Курс валют сьогодні, 20 вересня, продовжує змінюватись. Згідно з даними НБУ, долар трішки подешевшав, а євровалюта та польський злотий зростають у вартості. 

Про це повідомляє Нацбанк та моніторингові сайти.

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Курс долара

НБУ сьогодні встановив курс долара щодо гривні на рівні 41,44 грн (-0,01).

Курс євро

Європейська валюта коштує сьогодні — 46,23 грн (+0,13).

Курс злотого

Злотий, як і долар, хоч і подешевшав, але не на багато — 10,84 грн (+0,04).

Курс долара в банках

Комерційні банки виставили такі ціни на долар. ПриватБанк купує долар за 41,10 грн (0,00), а продає за 41,70 грн (0,00). Ощадбанк купує долар за 41,30 грн (0,00), а продає за 41,90 грн (+0,05). Райффайзенбанк купить долар за 41,20 грн (-0,00), а продасть за 41,74 грн (-0,03).

Курс євро в банках

ПриватБанк сьогодні купує європейську валюту за 45,70 грн (+0,15), продає за 46,55 грн (+0,05). Більш вигідно продавати євро в Ощадбанку, адже там його купують за 45,70 грн (-0,05), а продають — за 46,60 грн (0,00). У Райффайзенбанку ціна євро при покупці складає 45,70 грн (0,00), а при продажу 46,65 грн (+0,05).

Курс злотого в банках

Польський злотий ПриватБанк сьогодні купує за 10,69 грн (+0,02), а на продаж виставляє за 10,85 грн (+0,03). Ощадбанк купує злотий — за 10,20 грн (0,00), на продаж виставляє за 10,95 грн (0,00). Райффайзенбанк купує польську валюту взагалі за 9,10 грн (0,00), а продає за 11,20 грн (+0,10).

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Свіжий курс долара в українських банках. Скриншот із сайту Minfin

Курс долара в обмінниках

В обмінних пунктах долар сьогодні в середньому купують за 41,65 грн (-0,05), продають за 41,72 грн (-0,07).

Курс євро в обмінниках

Європейська валюта в обмінних пунктах в середньому купується за 46,40 грн (-0,01), а виставляється на продаж за 46,60 грн (0,00).

Курс злотого в обмінниках

Польська валюта в обмінниках коштує в середньому при покупці 10,75 грн (-0,05), а при продажі 10,85 грн (0,00).

Конвертер валют

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Прогноз курсу долара

Зазначимо, що у квітні 2024 року МВФ опублікував свій прогноз курсу долара в Україні на наступні 5 років. Зокрема, Міжнародний валютний фонд вважає, що у жовтні долар подешевшає до 41 гривні, проте до 2029 року зросте до 54,1 грн.

Щодо наступних років, прогноз такий:

  • 2025 рік — 45,8 грн;
  • 2026 рік — 48,6 грн;
  • 2027 рік — 50,4 грн;
  • 2028 рік — 52,1 грн;
  • 2029 рік — 54,1 грн.

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