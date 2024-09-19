Курс доллара, евро и злотого сегодня 19 сентября

Доллар дорожает, евро и злотый дешевеют — курс иностранной валюты сегодня
Курс валют сегодня, 19 сентября, продолжает меняться. Согласно данным НБУ, доллар подорожал, а евровалюта и польский злотый подешевели.
Об этом сообщает Нацбанк и мониторинговые сайты.
Курс доллара
НБУ сегодня установил курс доллара по отношению к гривне на уровне 41,45 грн (+0,04).
Курс евро
Европейская валюта стоит сегодня — 46,10 грн (-0,02).
Курс злотого
Злотый, как и евро, хоть и подешевел, но не намного — 10,80 грн (-0,01).
Курс доллара в банках
Коммерческие банки выставили такие цены на доллар. ПриватБанк покупает доллар за 41,10 грн (+0,03), а продает за 41,70 грн (+0,03). Ощадбанк покупает доллар за 41,30 грн (0,00), а продает за 41,85 грн (0,00). Райффайзенбанк купит доллар за 41,20 грн (-0,05), а продаст за 41,77 грн (+0,13).
Курс евро в банках
ПриватБанк сегодня покупает европейскую валюту за 45,55 грн (+0,05), продает за 46,55 грн (+0,05). Более выгодно продавать евро в Ощадбанке, ведь там его покупают за 45,75 грн (0,00), а продают — за 46,60 грн (0,00). В Райффайзенбанке цена евро при покупке составляет 45,70 грн. (0,00), а при продаже 46,60 грн (+0,18).
Курс злотого в банках
Польский злотый ПриватБанк сегодня покупает за 10,67 грн (-0,03), а на продажу выставляет за 10,82 грн (-0,04). Ощадбанк покупает злотый — за 10,20 грн (0,00), на продажу выставляет за 10,95 грн (0,00). Райффайзенбанк купит польскую валюту вообще за 9,10 грн (0,00), а продаст за 11,10 грн (0,00).
Курс доллара в обменниках
В обменных пунктах доллар сегодня в среднем покупают за 41,70 грн (0,00), продают за 41,79 грн (0,00).
Курс евро в обменниках
Европейская валюта в обменных пунктах в среднем покупается за 46,41 грн (0,00), а выставляется на продажу за 46,60 грн (0,00).
Курс злотого в обменниках
Польская валюта в обменниках стоит в среднем при покупке 10,80 грн (+0,07), а при продаже 10,85 грн (+0,05).
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Прогноз курса доллара
Отметим, что в апреле 2024 года МВФ опубликовал свой прогноз курса доллара в Украине на следующие 5 лет. В частности, Международный валютный фонд считает, что в октябре доллар подешевеет до 41 гривны, однако к 2029 году вырастет до 54,1 грн.
Что касается следующих лет, прогноз таков:
- 2025 год — 45,8 грн;
- 2026 год — 48,6 грн;
- 2027 год — 50,4 грн;
- 2028 год — 52,1 грн;
- 2029 год — 54,1 грн.
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