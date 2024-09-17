Курс доллара, евро и злотого на сегодня, 17 сентября

Обмен валют. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Курс доллара и евро в банках и финучреждениях растет 17 сентября 2024 года. Национальный банк Украины также обновил официальный курс в сторону повышения. Увеличение стоимости иностранной валюты более заметно, чем на прошлой неделе.

Об этом пишет Нацбанк и мониторинговые сайты.

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Курс доллара в Украине на сегодня

Сегодня главный финансовый регулятор установил официальный курс доллара на уровне 41,35 грн (+0,04).

Средний курс доллара в украинских банках находится на уровне 41,24 грн (+0,06) при покупке и 41,70 грн (+0,14) при продаже.

В обменных пунктах средний курс покупки доллара находится на уровне 41,63 грн (+0,13), а продажи — 41,75 грн (+0,20).

Средний курс долара в банках. Фото: Minfin

Курс евро на сегодня

Евровалюта значительно прибавила в стоимости согласно данным НБУ. Евро сегодня стоит 46,00 грн (+0,21).

В банках евро в среднем покупают за 45,70 грн (+0,27), а продают за 46,39 грн (+0,29).

В пунктах обмена валют евро стоит 46,30 грн (+0,30) при покупке и 46,45 грн (+0,35) при продаже.

Средний курс евро в банках. Фото: Minfin

Курс польского злотого на сегодня

Польская валюта тоже поднялась до 10,77 грн (+0,20).

В украинских банках злотый сегодня в среднем покупают за 10,32 грн (+0,03), а продают за 10,86 грн (+0,06).

В обменниках польский злотый покупают за 10,65 грн (+0,04), а продают за 10,78 грн (+0,05).

Средний курс злотого в банках. Фото: Minfin

Другие валюты

Британский фунт стерлингов украинские банки в среднем покупают за 53,00 грн (+0,12), а в продажу предлагают за 54,72 грн (+0,18).

Чешская крона покупается банками за 1,73 грн (+0,01), в продажу предлагается за 1,84 грн (+0,01).

Швейцарский франк украинские банки сегодня покупают за 47,69 грн (+0,21), а в продаже он стоит 49,24 грн (+0,27).

Прогноз по рынку валют

В Украине на следующий год курс доллара значительно возрастет. Ожидается, что американская валюта подорожает примерно на 4 грн. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По словам нардепа, в бюджете на 2025 год заложен курс национальной валюты в 45 грн за доллар. Он также сообщил, что инфляция на следующий год закладывается в +9,5%, а рост ВВП ожидается на уровне 2,7%.