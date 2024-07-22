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Доллар подешевел в украинских банках и обменниках — как изменился курс

22 июля 2024 23:05
Ксения Симонова - Редактор
Курс валют на 23 июля — в банках и обменниках доллар упал в цене
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Курс доллара в банковских учреждениях и обменных пунктах после продолжительного повышения начал снижаться. По решению Национального банка Украины (НБУ), на 23 июля 2024 года также установлен более низкий официальный курс.

Об этом сообщают пресс-центр Нацбанка и мониторинговые порталы.

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Так, Нацбанк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 41,33 грн (-0,16);
  • евро — 44,99 грн (-0,19);
  • злотый — 10,51 грн (-0,03).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на наличном рынке доллар подешевел. Стоит в среднем в покупке 41,28 грн (-0,08), в продаже — 41,81 грн (-0,08). Евровалюта в покупке стоит — 44,94 грн (-0,12), в продаже — 45,70 грн (-0,10).

ПриватБанк доллар покупает за 41,15 грн (0,00), продает — 41,75 грн (0,00). В Райффайзен Банке покупают за 41,10 грн (-0,20), продают — за 41,67 грн (-0,09). В Ощадбанке стоит при покупке 41,35 грн (+0,05), при продаже — 41,90 грн (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет портал Minfin, в обменниках доллар при покупке стоит 41,73 грн (-0,12), при продаже — 41,85 грн (-0,10). Евро стоит в покупке 45,50 грн (-0,15), в продаже — 45,70 грн (-0,15).

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Напомним, Национальный банк планирует с 1 августа 2024 года начать постепенное изъятие банкнот номиналом в 500 гривен старого образца. Купюры намерены заменить в обороте на более современные и защищенные.

Также НБУ сообщил, что ПриватБанк выдает доллары США образца 1996 года, которые обменять довольно проблематично в обменниках и банках. Клиенты жалуются, а представители банка уверяют, что купюры являются полноценным платежным средством.

НБУ курс валют курс гривны курс доллара курс евро доллар

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