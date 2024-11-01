Доллар достиг самого высокого уровня за два года — какая причина

Доллары. Фото: Новини.LIVE

В октябре доллар достиг самого высокого уровня за более чем два года, что стало следствием уменьшения надежд инвесторов на решительные действия со стороны Федеральной резервной системы. Это произошло накануне выборов президента в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает Reuters в пятницу, 1 ноября.

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Рост доллара

Аналитики отмечают, что уровень безработицы в США, который может составить 4,1%, даст более точное представление об общем состоянии рынка труда.

"Пока он остается ниже 4,3%, ставка ФРС не должна сильно измениться после снижения на 25 базисных пунктов на следующей неделе и, вероятно, еще на 25 б.п. в декабре", — сказал старший валютный аналитик InTouch Capital Markets Шон Келлоу.

ФРС объявит свое решение через два дня после президентских выборов в США.

Индекс доллара, отражающий его курс относительно шести других валют, повысился на 0,2% до 104,09. В прошлом месяце он вырос на 3,1%, что стало самым высоким показателем с сентября 2022 года.

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис продолжают идти на равных в опросах. Однако некоторые инвесторы ставят на победу Трампа, что способствует росту курса доллара и доходности казначейских облигаций.

Обещания республиканца по снижению налогов, ослаблению финансового регулирования и повышению тарифов воспринимаются как инфляционные, что может замедлить ФРС в ее намерениях смягчить политику.

Напомним, во второй половине года украинцы начали активно обменивать гривны на доллары США.

Также в Украине в ноябре 2024 прогнозируется постепенное повышение курса доллара США, который может приблизиться к максимальному уровню, заложенному в государственном бюджете на этот год.