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Долар досяг найвищого рівня за понад два роки

1 листопада 2024 14:58
Аркадій Пастула - Редактор
Долар досяг найвищого рівня за два роки — яка причина
Долари. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

У жовтні долар досяг найвищого рівня за понад два роки, що стало наслідком зменшення сподівань інвесторів на рішучі дії з боку Федеральної резервної системи. Це сталося напередодні виборів президента у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє Reuters у п'ятницю, 1 листопада.

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Аналітики зазначають, що рівень безробіття в США, який може становити 4,1%, дасть більш точне уявлення про загальний стан ринку праці.

"Поки він залишається нижче 4,3%, ставка ФРС не повинна сильно змінитися після зниження на 25 базисних пунктів наступного тижня і, ймовірно, ще на 25 б.п. у грудні", — сказав старший валютний аналітик InTouch Capital Markets Шон Келлоу.

ФРС оголосить своє рішення через два дні після президентських виборів у США.

Індекс долара, що відображає його курс відносно шести інших валют, підвищився на 0,2% до 104,09. У минулому місяці він зріс на 3,1%, що стало найвищим показником з вересня 2022 року.

Кандидати в президенти США Дональд Трамп та Камала Гарріс продовжують йти на рівних в опитуваннях. Однак деякі інвестори ставлять на перемогу Трампа, що сприяє зростанню курсу долара та прибутковості казначейських облігацій.

Обіцянки республіканця щодо зниження податків, послаблення фінансового регулювання та підвищення тарифів сприймаються як інфляційні, що може уповільнити ФРС у її намірах пом'якшити політику.

Нагадаємо, у другій половині року українці почали активно обмінювати гривні на долари США.

Також в Україні у листопаді 2024 року прогнозується поступове підвищення курсу долара США, який може наблизитися до максимального рівня, закладеного в державному бюджеті на цей рік.

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