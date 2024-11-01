Валюта в Україні набирає популярності у 2024 році — дані НБУ

Валюта в руках. Фото: Мінфін

Громадяни України у другій половині року активізувались у питанні обміну гривні на долари США. При цьому у валюту переводять не лише нові, але й старі заощадження.

Про це повідомив колишній голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин у Facebook.

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За словами Данилишина, про це свідчать дані аналізу гривневої ліквідності банківської системи. Згідно з ними, починаючи з липня поточного року за нетто-підсумком зафіксована повна конвертація нових надходжень гривневих коштів у валюту. При цьому конвертуються як нові потоки, так і накопичені гривневі заощадження.

"Це сигналізує про розбалансування валютних очікувань та валютну паніку", — пояснив фахівець.

За його даними, лише за липень-вересень цього року витрати регулятора на підтримку валютного ринку становили 9,2 млрд доларів, а вплив операцій Держказначейської служби, Фонду гарантування вкладів фізосіб, витрат НБУ (зокрема, за кошторисом, виплатою відсотків за депсертифікатів) сумарно сягнув 306 млрд гривень, 7,5 млрд доларів (еквівалент у валюті).

Графіка. Джерело: Facebook/Богдан Данилишин

Раніше Данилишин повідомляв, що з початку поточного року обсяг чистої купівлі населенням валюти досягла 8,2 млрд доларів — майже третина обсягу міжнародної допомоги нашій країні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з 1 листопада із готівкового обігу почнуть вилучати купюри старих зразків номіналами 50 та 200 гривень. До повного виведення їх надалі вважатимуть дійсним платіжним засобом.

Також ми писали, що 2013 року на валютному ринку функціонує банкнота номіналом 100 доларів із оновленим дизайном та елементами захисту. Існує кілька опцій для перевірки автентичності такої готівки.