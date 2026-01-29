Льготы на оплату коммунальных услуг — какие действуют правила в 2026 году

Человек держит деньги на фоне платежек. Фото: Новини.LIVE

В Украине ряд категорий граждан имеет право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Соответствующая помощь от государства определяется в зависимости от совокупного дохода семьи, показатель которого вырос в 2026 году.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Правила предоставления льгот на оплату коммунальных услуг в 2026 году

По информации ПФУ, в Украине право на предоставление льгот на оплату коммунальных услуг определяется в зависимости от совокупного дохода семьи.

В 2026 году помощь на коммуналку предоставляется с учетом среднемесячного дохода домохозяйства за последние шесть месяцев, если доход в расчете на одного гражданина в семье не превышает 4,66 тыс. грн (величина налоговой социальной льготы). В 2025 году этот показатель равнялся 4,24 тыс. грн.

Право на льготу определяется автоматически, без дополнительного личного обращения в ПФУ.

В этом году помощь предусмотрена таким льготным категориям граждан:

реабилитированным лицам, которые стали лицами с инвалидностью из-за репрессий/пенсионерам;

пострадавшим из-за аварии на Чернобыльской АЭС (категория I и II), мужьям и женам умерших ликвидаторов, опекунам детей погибших;

женам (мужьям) умерших граждан, если не женились во второй раз, смерть которых наступила из-за участия в ликвидации других ядерных аварий/ядерных испытаниях;

уволенным с военной службы, которые получили инвалидность во время несения службы, а также семьям погибших/пропавших без вести военных;

родителям и членам семей военных, погибших/умерших/пропавших без вести во время службы;

ветеранам военной службы, органов внутренних дел, Нацполиции и других госорганов, а также вдовам/вдовцам умерших ветеранов этой категории;

бывшим несовершеннолетним узникам нацистских лагерей, гетто, а также их детям, родившимся в местах принудительного содержания;

депортированным лицам, достигшим пенсионного возраста/имеющим инвалидность.

Кто имеет право на льготы без учета доходов

Также есть отдельные категории граждан, за которыми сохраняется право на льготу на оплату коммунальных услуг, независимо от дохода. Речь идет о:

участниках боевых действий (УБД);

лицах с инвалидностью вследствие войны;

членах семей погибших/умерших защитников, ветеранов войны;

пострадавших участниках Революции Достоинства.

