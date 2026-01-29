Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Доход не выше 4,66 тыс. грн — кто получит льготы на коммуналку

Доход не выше 4,66 тыс. грн — кто получит льготы на коммуналку

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 08:50
Льготы на оплату коммунальных услуг — какие действуют правила в 2026 году
Человек держит деньги на фоне платежек. Фото: Новини.LIVE

В Украине ряд категорий граждан имеет право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Соответствующая помощь от государства определяется в зависимости от совокупного дохода семьи, показатель которого вырос в 2026 году.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама
Читайте также:

Правила предоставления льгот на оплату коммунальных услуг в 2026 году

По информации ПФУ, в Украине право на предоставление льгот на оплату коммунальных услуг определяется в зависимости от совокупного дохода семьи.

В 2026 году помощь на коммуналку предоставляется с учетом среднемесячного дохода домохозяйства за последние шесть месяцев, если доход в расчете на одного гражданина в семье не превышает 4,66 тыс. грн (величина налоговой социальной льготы). В 2025 году этот показатель равнялся 4,24 тыс. грн.

Право на льготу определяется автоматически, без дополнительного личного обращения в ПФУ.

В этом году помощь предусмотрена таким льготным категориям граждан:

  • реабилитированным лицам, которые стали лицами с инвалидностью из-за репрессий/пенсионерам;
  • пострадавшим из-за аварии на Чернобыльской АЭС (категория I и II), мужьям и женам умерших ликвидаторов, опекунам детей погибших;
  • женам (мужьям) умерших граждан, если не женились во второй раз, смерть которых наступила из-за участия в ликвидации других ядерных аварий/ядерных испытаниях;
  • уволенным с военной службы, которые получили инвалидность во время несения службы, а также семьям погибших/пропавших без вести военных;
  • родителям и членам семей военных, погибших/умерших/пропавших без вести во время службы;
  • ветеранам военной службы, органов внутренних дел, Нацполиции и других госорганов, а также вдовам/вдовцам умерших ветеранов этой категории;
  • бывшим несовершеннолетним узникам нацистских лагерей, гетто, а также их детям, родившимся в местах принудительного содержания;
  • депортированным лицам, достигшим пенсионного возраста/имеющим инвалидность.

Кто имеет право на льготы без учета доходов

Также есть отдельные категории граждан, за которыми сохраняется право на льготу на оплату коммунальных услуг, независимо от дохода. Речь идет о:

  • участниках боевых действий (УБД);
  • лицах с инвалидностью вследствие войны;
  • членах семей погибших/умерших защитников, ветеранов войны;
  • пострадавших участниках Революции Достоинства.

Ранее мы писали, что некоторые клиенты Нафтогаза должны актуализировать данные в 2026 году. В компании объяснили, для кого необходима такая процедура.

Также сообщалось, что часть пенсионеров имеет право не платить за коммунальные услуги. Такая норма распространяется на тех, кто живет в сельской местности.

коммунальные услуги ЖКХ деньги льготы помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации