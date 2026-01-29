Відео
Головна Фінанси Дохід не вище 4,66 тис. грн — хто отримає пільги на комуналку

Дохід не вище 4,66 тис. грн — хто отримає пільги на комуналку

Дата публікації: 29 січня 2026 08:50
Пільги на оплату комунальних послуг — які діють правила у 2026 роц
Людина тримає гроші на тлі платіжок. Фото: Новини.LIVE

В Україні низка категорій громадян має право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Відповідна допомога від держави визначається залежно від сукупного доходу родини, показник якого зріс у 2026 році.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Правила надання пільг на оплату комунальних послуг у 2026 році

За інформацією ПФУ, в Україні право на надання пільг на оплату комунальних послуг визначається залежно від сукупного доходу родини.

У 2026 році допомога на комуналку надається з урахуванням середньомісячного доходу домогосподарства за останні шість місяців, якщо дохід в розрахунку на одного громадянина в родині не перевищує 4,66 тис. грн (величина податкової соціальної пільги). У 2025 році цей показник дорівнював 4,24 тис. грн.

Право на пільгу визначається автоматично, без додаткового особистого звернення до ПФУ.

Цьогоріч допомога передбачена таким пільговим категоріям громадян:

  • реабілітованим особам, які стали особами з інвалідністю через репресії/пенсіонерам;
  • постраждалим через аварію на Чорнобильській АЕС (категорія І та ІІ), чоловікам й дружинам померлих ліквідаторів, опікунам дітей загиблих;
  • дружинам (чоловікам) померлих громадян, якщо не одружилися вдруге, смерть яких настала через участь у ліквідації інших ядерних аварій/у ядерних випробуваннях;
  • звільненим з військової служби, які отримали інвалідність під час несення служби, а також родинам загиблих/зниклих безвісти військових;
  • батькам і членам сімей військових, які загинули/померли/зникли безвісти під час служби;
  • ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Нацполіції та інших держорганів, а також вдовам/вдівцям померлих ветеранів цієї категорії;
  • колишнім неповнолітнім в’язням нацистських таборів, гетто, а також їхнім дітям, що народилися в місцях примусового утримання;
  • депортованим особам, які досягли пенсійного віку/мають інвалідність.

Хто має право на пільги без врахування доходів

Також є окремі категорії громадян, за якими зберігається право на пільгу на оплату комунальних послуг, незалежно від доходу. Йдеться про:

  • учасників бойових дій (УБД);
  • осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • членів родин загиблих/померлих захисників, ветеранів війни;
  • постраждалих учасників Революції Гідності.

Раніше ми писали, що деякі клієнти Нафтогазу мають актуалізувати дані у 2026 році. У компанії пояснили, для кого необхідна така процедура. 

Також повідомлялося, що частина пенсіонерів має право не платити за комунальні послуги. Така норма поширюється на тих, хто мешкає в сільській місцевості. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
