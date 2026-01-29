Пільги на оплату комунальних послуг — які діють правила у 2026 роц

Людина тримає гроші на тлі платіжок. Фото: Новини.LIVE

В Україні низка категорій громадян має право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Відповідна допомога від держави визначається залежно від сукупного доходу родини, показник якого зріс у 2026 році.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

Правила надання пільг на оплату комунальних послуг у 2026 році

За інформацією ПФУ, в Україні право на надання пільг на оплату комунальних послуг визначається залежно від сукупного доходу родини.

У 2026 році допомога на комуналку надається з урахуванням середньомісячного доходу домогосподарства за останні шість місяців, якщо дохід в розрахунку на одного громадянина в родині не перевищує 4,66 тис. грн (величина податкової соціальної пільги). У 2025 році цей показник дорівнював 4,24 тис. грн.

Право на пільгу визначається автоматично, без додаткового особистого звернення до ПФУ.

Цьогоріч допомога передбачена таким пільговим категоріям громадян:

реабілітованим особам, які стали особами з інвалідністю через репресії/пенсіонерам;

постраждалим через аварію на Чорнобильській АЕС (категорія І та ІІ), чоловікам й дружинам померлих ліквідаторів, опікунам дітей загиблих;

дружинам (чоловікам) померлих громадян, якщо не одружилися вдруге, смерть яких настала через участь у ліквідації інших ядерних аварій/у ядерних випробуваннях;

звільненим з військової служби, які отримали інвалідність під час несення служби, а також родинам загиблих/зниклих безвісти військових;

батькам і членам сімей військових, які загинули/померли/зникли безвісти під час служби;

ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Нацполіції та інших держорганів, а також вдовам/вдівцям померлих ветеранів цієї категорії;

колишнім неповнолітнім в’язням нацистських таборів, гетто, а також їхнім дітям, що народилися в місцях примусового утримання;

депортованим особам, які досягли пенсійного віку/мають інвалідність.

Хто має право на пільги без врахування доходів

Також є окремі категорії громадян, за якими зберігається право на пільгу на оплату комунальних послуг, незалежно від доходу. Йдеться про:

учасників бойових дій (УБД);

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

членів родин загиблих/померлих захисників, ветеранів війни;

постраждалих учасників Революції Гідності.

