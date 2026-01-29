Пільги на оплату комунальних послуг — які діють правила у 2026 роц

Дохід не вище 4,66 тис. грн — хто отримає пільги на комуналку
В Україні низка категорій громадян має право на пільги на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Відповідна допомога від держави визначається залежно від сукупного доходу родини, показник якого зріс у 2026 році.
Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).
Правила надання пільг на оплату комунальних послуг у 2026 році
За інформацією ПФУ, в Україні право на надання пільг на оплату комунальних послуг визначається залежно від сукупного доходу родини.
У 2026 році допомога на комуналку надається з урахуванням середньомісячного доходу домогосподарства за останні шість місяців, якщо дохід в розрахунку на одного громадянина в родині не перевищує 4,66 тис. грн (величина податкової соціальної пільги). У 2025 році цей показник дорівнював 4,24 тис. грн.
Право на пільгу визначається автоматично, без додаткового особистого звернення до ПФУ.
Цьогоріч допомога передбачена таким пільговим категоріям громадян:
- реабілітованим особам, які стали особами з інвалідністю через репресії/пенсіонерам;
- постраждалим через аварію на Чорнобильській АЕС (категорія І та ІІ), чоловікам й дружинам померлих ліквідаторів, опікунам дітей загиблих;
- дружинам (чоловікам) померлих громадян, якщо не одружилися вдруге, смерть яких настала через участь у ліквідації інших ядерних аварій/у ядерних випробуваннях;
- звільненим з військової служби, які отримали інвалідність під час несення служби, а також родинам загиблих/зниклих безвісти військових;
- батькам і членам сімей військових, які загинули/померли/зникли безвісти під час служби;
- ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Нацполіції та інших держорганів, а також вдовам/вдівцям померлих ветеранів цієї категорії;
- колишнім неповнолітнім в’язням нацистських таборів, гетто, а також їхнім дітям, що народилися в місцях примусового утримання;
- депортованим особам, які досягли пенсійного віку/мають інвалідність.
Хто має право на пільги без врахування доходів
Також є окремі категорії громадян, за якими зберігається право на пільгу на оплату комунальних послуг, незалежно від доходу. Йдеться про:
- учасників бойових дій (УБД);
- осіб з інвалідністю внаслідок війни;
- членів родин загиблих/померлих захисників, ветеранів війни;
- постраждалих учасників Революції Гідності.
