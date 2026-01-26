Льготы на коммунальные услуги 2026 — кому из пенсионеров государство гарантирует помощь

Льготы на коммуналку 2026 — кто из пенсионеров может не платить
В 2026 году некоторые украинские пенсионеры наделены правом не платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в случае выполнения определенных законодательством норм. Речь идет о предоставлении льгот для нескольких категорий граждан.
Для кого предоставляют льготы на коммунальные услуги
Согласно действующим нормам законодательства, несколько групп граждан наделены государственными гарантиями в вопросе оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Льготы на коммунальные услуги предоставляются людям пенсионного возраста, которые до выхода на заслуженный отдых, работали в сельской местности в социально важных сферах, а после завершения трудовой деятельности продолжили там жить.
В списке льготных категорий:
- бывшие учителя, медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений, работники музеев, библиотек, государственных и коммунальных учреждений культуры.
Среди обязательных условий — не менее трех лет страхового стажа на определенной должности и работа на ней на момент выхода на пенсию.
В 2026 году ПФУ обращает внимание на среднемесячный совокупный доход семьи льготника. Важно, чтобы он не превышал в расчете на одного человека 4,66 тыс. грн.
Как оформить льготы на коммуналку
Для того, чтобы оформить льготы гражданин должен находиться в Реестре лиц, которые имеют право на льготы. Отдельно нужно обратиться в органы Пенсионного фонда. Туда необходимо подать заявление о предоставлении льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг или на покупку твердого топлива или сжиженного газа.
Дополнительно нужно подать документы с подтверждением проживания в сельской местности. На основе этих данных ПФУ примет решение о назначении льготы.
Решение о назначении льготы должны принять в срок до десяти рабочих дней с момента подачи заявления.
