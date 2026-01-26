Льготы на коммунальные услуги 2026 — кому из пенсионеров государство гарантирует помощь

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году некоторые украинские пенсионеры наделены правом не платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в случае выполнения определенных законодательством норм. Речь идет о предоставлении льгот для нескольких категорий граждан.

Об этом рассказывает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Для кого предоставляют льготы на коммунальные услуги

Согласно действующим нормам законодательства, несколько групп граждан наделены государственными гарантиями в вопросе оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Льготы на коммунальные услуги предоставляются людям пенсионного возраста, которые до выхода на заслуженный отдых, работали в сельской местности в социально важных сферах, а после завершения трудовой деятельности продолжили там жить.

В списке льготных категорий:

бывшие учителя, медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений, работники музеев, библиотек, государственных и коммунальных учреждений культуры.

Среди обязательных условий — не менее трех лет страхового стажа на определенной должности и работа на ней на момент выхода на пенсию.

В 2026 году ПФУ обращает внимание на среднемесячный совокупный доход семьи льготника. Важно, чтобы он не превышал в расчете на одного человека 4,66 тыс. грн.

Как оформить льготы на коммуналку

Для того, чтобы оформить льготы гражданин должен находиться в Реестре лиц, которые имеют право на льготы. Отдельно нужно обратиться в органы Пенсионного фонда. Туда необходимо подать заявление о предоставлении льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг или на покупку твердого топлива или сжиженного газа.

Дополнительно нужно подать документы с подтверждением проживания в сельской местности. На основе этих данных ПФУ примет решение о назначении льготы.

Решение о назначении льготы должны принять в срок до десяти рабочих дней с момента подачи заявления.

