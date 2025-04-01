Пенсия при наличии зарплаты в 30 тыс. грн — сколько получат украинцы

Доход в 30 тыс. грн — какой будет будущая пенсия украинцев
Украинские граждане могут повлиять на размер будущей пенсии на заслуженном отдыхе, если знать принцип начисления выплат, нормы относительно страхового стажа и зарплаты. В частности, можно узнать размер пенсии с официальным доходом 30 тыс. грн.
Такие правила предусматривает закон №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Правила расчета пенсии в 2025 году
В этом году пенсию рассчитывают по стандартной законодательно утвержденной формуле. Размер зависит от страхового стажа, средней зарплаты в стране и индивидуального коэффициента дохода. Важно то, что конечный размер пенсии будет зависеть от размера обязательных взносов в Пенсионный фонд за время работы.
Действует следующая формула для расчета размера пенсии:
Сумма пенсии = Сз × Ікз × Кс, откуда:
- Сз — размер средней зарплаты в стране за три года до выхода на пенсию (в 2025-м равен 15 тыс. грн);
- Икз — индивидуальный коэффициент зарплаты, предусматривающий соотношение дохода гражданина к среднему уровню в стране;
- Кс — коэффициент страхового стажа, который является суммой общего количества лет стажа, умноженной на 1%.
Зная правила и формулу расчета пенсионной выплаты по возрасту, можно самому узнать, какой будет пенсия.
Какой будет сумма пенсии с доходом 30 тыс. грн
Для того, чтобы узнать размер пенсии с зарплатой 30 тыс. грн, нужно определить индивидуальный коэффициент зарплаты (Икз). Если размер средней зарплаты составляет 15 тыс. грн, а личный доход равен 30 тыс. грн, то коэффициент составит:
- 30 тыс. грн ÷ 15 тыс. грн = 2.
После этого определяется коэффициент стажа (Кс), где за каждый год стажа будет добавлен 1%. Например:
- при наличии 20 лет стажа Кс = 0,20;
- при наличии 30 лет стажа Кс = 0,30;
- при наличии 40 лет стажа Кс = 0,40.
Добавив значения в формулу, можно получить сумму будущей пенсии:
- если стаж составляет 30 лет: сумма пенсии = 15 тыс. грн × 2 × 0,30 = 9 тыс. грн;
- если стаж 40 лет: размер пенсии = 15 тыс. грн × 2 × 0,40 = 12 тыс. грн.
Ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы получат несколько пенсий сразу за несколько месяцев. Такие суммы выплатят гражданам из числа внутренних переселенцев, которым ранее блокировали пенсии из-за непрохождения идентификации.
Также мы писали, что пенсионеры 70,75 и 80 лет имеют право на специальные доплаты к пенсиям. Однако некоторые из-за индексации выплат не получат такие надбавки.
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