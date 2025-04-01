Пенсия при наличии зарплаты в 30 тыс. грн — сколько получат украинцы

Женщина и мужчина за компьютером. Фото: Freepik

Украинские граждане могут повлиять на размер будущей пенсии на заслуженном отдыхе, если знать принцип начисления выплат, нормы относительно страхового стажа и зарплаты. В частности, можно узнать размер пенсии с официальным доходом 30 тыс. грн.

Такие правила предусматривает закон №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Правила расчета пенсии в 2025 году

В этом году пенсию рассчитывают по стандартной законодательно утвержденной формуле. Размер зависит от страхового стажа, средней зарплаты в стране и индивидуального коэффициента дохода. Важно то, что конечный размер пенсии будет зависеть от размера обязательных взносов в Пенсионный фонд за время работы.

Действует следующая формула для расчета размера пенсии:

Сумма пенсии = Сз × Ікз × Кс, откуда:

Сз — размер средней зарплаты в стране за три года до выхода на пенсию (в 2025-м равен 15 тыс. грн);

Икз — индивидуальный коэффициент зарплаты, предусматривающий соотношение дохода гражданина к среднему уровню в стране;

Кс — коэффициент страхового стажа, который является суммой общего количества лет стажа, умноженной на 1%.

Зная правила и формулу расчета пенсионной выплаты по возрасту, можно самому узнать, какой будет пенсия.

Какой будет сумма пенсии с доходом 30 тыс. грн

Для того, чтобы узнать размер пенсии с зарплатой 30 тыс. грн, нужно определить индивидуальный коэффициент зарплаты (Икз). Если размер средней зарплаты составляет 15 тыс. грн, а личный доход равен 30 тыс. грн, то коэффициент составит:

30 тыс. грн ÷ 15 тыс. грн = 2.

После этого определяется коэффициент стажа (Кс), где за каждый год стажа будет добавлен 1%. Например:

при наличии 20 лет стажа Кс = 0,20;

при наличии 30 лет стажа Кс = 0,30;

при наличии 40 лет стажа Кс = 0,40.

Добавив значения в формулу, можно получить сумму будущей пенсии:

если стаж составляет 30 лет: сумма пенсии = 15 тыс. грн × 2 × 0,30 = 9 тыс. грн;

если стаж 40 лет: размер пенсии = 15 тыс. грн × 2 × 0,40 = 12 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы получат несколько пенсий сразу за несколько месяцев. Такие суммы выплатят гражданам из числа внутренних переселенцев, которым ранее блокировали пенсии из-за непрохождения идентификации.

Также мы писали, что пенсионеры 70,75 и 80 лет имеют право на специальные доплаты к пенсиям. Однако некоторые из-за индексации выплат не получат такие надбавки.