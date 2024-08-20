Финансовая помощь в августе — украинцам с низким доходом доступны новые выплаты

Доход менее 5,4 тыс. грн — украинцам обещают новую денежную помощь
Некоторым украинским гражданам с низким доходом доступна новая финансовая помощь в августе 2024 года. Ее могут получить жители Одессы и области.
Об этом сообщает unhcr.org в Telegram-канале.
Условия программы помощи
Выплаты в рамках программы многоцелевой денежной помощи от ООН доступны в Одессе и области для уязвимых категорий граждан.
Подавать заявки на финпомощь могут:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые переместились в течение последних шести месяцев в пределах страны;
- лица, вернувшиеся на свой адрес постоянного проживания после вынужденного перемещения в другой регион/страну из-за военных действий от 24 февраля 2022 года.
Также нужно принадлежать к одной из уязвимых категорий граждан:
- в семье есть только один из родителей (родитель/мать) с одним или несколькими несовершеннолетними детьми или пожилыми людьми (более 55 лет);
- семью возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (более 55 лет) или гражданин преклонных лет с одним ребенком/несовершеннолетними детьми;
- есть один/несколько человек с особыми потребностями (инвалидность/хронические заболевания).
Остальные требования:
- семья раньше не получала финпомощь от международных организаций;
- доход не превышает 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.
Суммы помощи и как зарегистрироваться
Граждане могут получить по 3,6 тыс. грн в течение трех месяцев. То есть совокупно каждый член семьи будет иметь по 10,8 тыс. грн.
Для записи в очередь на регистрацию на участие в денежной программе УВКБ ООН в Одессе следует обратиться:
- горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн - Пт, 09:00 - 18:00);
- по телефону: 063 182 68 96;
- электронная почта: unhcrukraine@donbassos.org.
Подробности об условиях и критериях программы можно узнать по ссылке.
Что еще стоит знать
Напомним, в одном из регионов гражданам доступна денежная помощь на аренду жилья от УВКБ ООН. Речь идет о предоставлении выплат жителям и переселенцам Днепра и области.
Также мы писали, что некоторым украинцам стала доступна помощь от благотворительной организации ADRA. В ее рамках уязвимые категории граждан могут получить 1,5 тыс. гривен.
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