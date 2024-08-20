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Доход менее 5,4 тыс. грн — украинцам обещают новую денежную помощь

20 августа 2024 13:09
Ксения Симонова - Редактор
Финансовая помощь в августе — украинцам с низким доходом доступны новые выплаты
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Некоторым украинским гражданам с низким доходом доступна новая финансовая помощь в августе 2024 года. Ее могут получить жители Одессы и области.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram-канале.

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Условия программы помощи

Выплаты в рамках программы многоцелевой денежной помощи от ООН доступны в Одессе и области для уязвимых категорий граждан.

Подавать заявки на финпомощь могут:

  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые переместились в течение последних шести месяцев в пределах страны;
  • лица, вернувшиеся на свой адрес постоянного проживания после вынужденного перемещения в другой регион/страну из-за военных действий от 24 февраля 2022 года.

Также нужно принадлежать к одной из уязвимых категорий граждан:

  • в семье есть только один из родителей (родитель/мать) с одним или несколькими несовершеннолетними детьми или пожилыми людьми (более 55 лет);
  • семью возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (более 55 лет) или гражданин преклонных лет с одним ребенком/несовершеннолетними детьми;
  • есть один/несколько человек с особыми потребностями (инвалидность/хронические заболевания).

Остальные требования:

  • семья раньше не получала финпомощь от международных организаций;
  • доход не превышает 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.

Суммы помощи и как зарегистрироваться

Граждане могут получить по 3,6 тыс. грн в течение трех месяцев. То есть совокупно каждый член семьи будет иметь по 10,8 тыс. грн.

Для записи в очередь на регистрацию на участие в денежной программе УВКБ ООН в Одессе следует обратиться:

  • горячая линия УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн - Пт, 09:00 - 18:00);
  • по телефону: 063 182 68 96;
  • электронная почта: unhcrukraine@donbassos.org.

Подробности об условиях и критериях программы можно узнать по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в одном из регионов гражданам доступна денежная помощь на аренду жилья от УВКБ ООН. Речь идет о предоставлении выплат жителям и переселенцам Днепра и области.

Также мы писали, что некоторым украинцам стала доступна помощь от благотворительной организации ADRA. В ее рамках уязвимые категории граждан могут получить 1,5 тыс. гривен.

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