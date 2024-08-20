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Дохід менший за 5,4 тис. грн — українцям обіцяють нову грошову допомогу

20 серпня 2024 13:09
Ксенія Симонова - Редактор
Фінансова допомога у серпні — українцям з низьким доходом доступні нові виплати
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Деяким українським громадянам з низьким доходом доступна нова фінансова допомога у серпні 2024 року. Її можуть отримати жителі Одеси та області.

Про це повідомляє unhcr.org у Telegram-каналі.

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Умови програми допомоги

Виплати в рамках програми багатоцільової грошової допомоги від ООН доступні в Одесі та області для вразливих категорій громадян.

Подавати заявки на фіндопомогу можуть:

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перемістилася упродовж останніх шести місяців в межах країни;
  • особи, які повернулися на свою адресу постійного проживання після вимушеного переміщення в інший регіон/країну через воєнні дії від 24 лютого 2022 року.

Також потрібно належати до однієї з вразливих категорій громадян:

  • у сім'ї є тільки один з батьків (батько/мати) з одним чи кількома неповнолітніми дітьми чи особами похилого віку (більше 55 років);
  • родину очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (більше 55 років) або громадянин похилого віку з однією дитиною/неповнолітніми дітьми;
  • є одна/кілька осіб з особливими потребами (інвалідність/хронічні захворювання).

Інші вимоги:

  • родина раніше не одержувала фіндопомогу від міжнародних організацій;
  • дохід не перевищує 5,4 тис. грн на одного члена родини.

Суми допомоги та як зареєструватися

Громадяни можуть отримати по 3,6 тис. грн протягом трьох місяців. Тобто сукупно кожен член родини матиме по 10,8 тис. грн.

Для запису у чергу на реєстрацію на участь в грошовій програмі УВКБ ООН в Одесі потрібно звернутися:

  • гаряча лінія УВКБ ООН: 0 800 307 711 (Пн — Пт, 09:00 — 18:00);
  • за номером: 063 182 68 96;
  • електронна пошта: unhcrukraine@donbassos.org.

Деталі про умови та критерії програми можна дізнатися за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в одному з регіонів громадянам доступна грошова допомога на оренду житла від УВКБ ООН. Йдеться про надання виплат для жителів та переселенців Дніпра та області.

Також ми писали, що деяким українцям стала доступна грошова допомога від благодійної організації ADRA. В її рамках вразливі категорії громадян можуть отримати 1,5 тис. гривень.

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