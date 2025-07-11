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Главная Финансы Доход до 50 тыс. грн и бронирование — кого ищут в июле

Доход до 50 тыс. грн и бронирование — кого ищут в июле

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 14:30
Работа с бронированием — популярные вакансии и размер зарплат в июле
Ремонтные работы на энергообъекте. Фото: УНИАН

В июле 2025 года на украинских кадровых порталах есть ряд предложений работы с возможностью бронирования от мобилизации в Вооруженные силы. Больше всего подобных вакансий насчитывается в Киевской и Днепропетровской области.

Об этом свидетельствует информация одного из сайтов по поиску работы.

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Какие вакансии предусматривают бронирование и размеры зарплат

Согласно данным сайта, больше всего предложений с бронированием — среди рабочих специальностей, в частности для работы грузчиком или работником производства. Средняя заработная плата по некоторым вакансиям достигает почти 50 тыс. гривен.

В частности, представлены такие наиболее популярные предложения в июле:

  • подсобные работники — со средней зарплатой 26 тыс. гривен;
  • работники на производстве — с зарплатой 30 тыс. гривен;
  • водители — с зарплатой 38 тыс. гривен;
  • упаковщики — с зарплатой 15,8 тыс. гривен;
  • грузчики — с зарплатой 26 тыс. гривен;
  • баристы/бармены — с зарплатой 19,5 тыс. гривен;
  • строители — с зарплатой 47,5 тыс. гривен;
  • продавцы — с зарплатой 22,7 тыс. гривен;
  • охранники — с зарплатой 19,1 тыс. гривен.

В несколько раз вырос спрос со стороны соискателей работы на такие предложения. Так, больше всего желающих работать с бронированием на производственных специальностях. Если год назад на такие вакансии откликались около 140 человек, то сейчас уже 6,1 тысячи. Заработная плата в среднем выросла для таких работников на 11%.

Также подскочил спрос для работы водителями на транспорте (с около 480 до 5,5 тысячи), однако уровень зарплаты упал на 15%, грузчиками (с около 110 до 2,1 тысячи), зарплата снизилась на 26%.

Высокий спрос на работу официантами на баре (с 17 до 2 тысячи), однако зарплата сократилась на 35%, строителями (с около 320 до 1,5 тысячи), где зарплата выросла на 13%, охранниками (с около 50 до 1 тысячи), оплата труда не изменилась.

Ситуация с бронированием в регионах

По всей Украине больше всего предложений работы с бронированием в пяти регионах:

  • в Киевском — 1,2 тыс. вакансий со средней зарплатой 31,2 тыс. гривен;
  • в Днепропетровском — 488 объявлений с зарплатой 25 тыс. гривен;
  • во Львовском — 210 вакансий с зарплатой 30,6 тыс. гривен;
  • в Харьковском — 151 предложение с зарплатой 29 тыс. гривен;
  • в Одесском — 149 вакансий с зарплатой 24,5 тыс. гривен.

Самая высокая средняя зарплата с возможностью бронирования в таких регионах:

  • в Ровенском — 40 тыс. гривен;
  • в Волынском — 38 тыс. гривен;
  • в Закарпатском — 35 тыс. гривен;
  • в Тернопольском — 35 тыс. гривен.

Ранее мы писали об особенностях правил работы и размеры окладов в ночное время. Оплата работы с таким видом занятости имеет свои особенности в 2025 году.

Также сообщали о правилах оплаты труда и предоставления отпусков в военных администрациях в Украине во время военного положения в 2025 году. Для таких работников не предусматриваются некоторые выплаты.

зарплаты работа бронирование рынок труда вакансии
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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