Робота з бронюванням — популярні вакансії та розмір зарплат у липні

Ремонтні роботи на енергооб'єкті. Фото: УНІАН

У липні 2025 року на українських кадрових порталах є низка пропозицій роботи з можливістю бронювання від мобілізації до Збройних сил. Найбільше подібних вакансій налічується у Київській та Дніпропетровській області.

Про це свідчить інформація одного із сайтів з пошуку роботи.

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Які вакансії передбачають бронювання та розміри зарплат

Згідно з даними сайту, найбільше пропозицій з бронюванням — з-поміж робітничих спеціальностей, зокрема для роботи вантажником чи працівником виробництва. Середня заробітна плата за деякими вакансіями досягає майже 50 тис. гривень.

Зокрема, представлені такі найбільш популярні пропозиції у липні:

підсобні працівники — із середньою зарплатою 26 тис. гривень;

працівники на виробництві — із зарплатою 30 тис. гривень;

водії — із зарплатою 38 тис. гривень;

пакувальники — із зарплатою 15,8 тис. гривень;

вантажники — із зарплатою 26 тис. гривень;

баристи/бармени — із зарплатою 19,5 тис. гривень;

будівельники — із зарплатою 47,5 тис. гривень;

продавці — із зарплатою 22,7 тис. гривень;

охоронці — із зарплатою 19,1 тис. гривень.

Кількаразово зріс попит з боку шукачів роботи на такі пропозиції. Так, найбільше охочих працювати з бронюванням на виробничих спеціальностях. Якщо рік тому на такі вакансії відгукувались близько 140 осіб, то нині вже 6,1 тисячі. Заробітна плата у середньому зросла для таких працівників на 11%.

Також підскочив попит для роботи водіями на транспорті (з близько 480 до 5,5 тисячі), проте рівень зарплати впав на 15%, вантажниками (з близько 110 до 2,1 тисячі), зарплата знизилась на 26%.

Високий попит на роботу офіціантами на барі (з 17 до 2 тисячі), однак зарплата скоротилась на 35%, будівельниками (з близько 320 до 1,5 тисячі), де зарплата зросла на 13%, охоронцями (з близько 50 до 1 тисячі), оплата праці не змінилась.

Ситуація з бронюванням у регіонах

По всій Україні найбільше пропозицій роботи з бронюванням у п'яти регіонах:

у Київському — 1,2 тис. вакансій із середньою зарплатою 31,2 тис. гривень;

у Дніпропетровському — 488 оголошень із зарплатою 25 тис. гривень;

у Львівському — 210 вакансій із зарплатою 30,6 тис. гривень;

у Харківському — 151 пропозиція із зарплатою 29 тис. гривень;

в Одеському — 149 вакансій із зарплатою 24,5 тис. гривень.

Найвища середня зарплата із можливістю бронювання у таких регіонах:

у Рівненському — 40 тис. гривень;

у Волинському — 38 тис. гривень;

у Закарпатському — 35 тис. гривень;

у Тернопільському — 35 тис. гривень.

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