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Головна Фінанси Дохід до 50 тис. грн та бронювання — кого шукають у липні

Дохід до 50 тис. грн та бронювання — кого шукають у липні

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 14:30
Робота з бронюванням — популярні вакансії та розмір зарплат у липні
Ремонтні роботи на енергооб'єкті. Фото: УНІАН

У липні 2025 року на українських кадрових порталах є низка пропозицій роботи з можливістю бронювання від мобілізації до Збройних сил. Найбільше подібних вакансій налічується у Київській та Дніпропетровській області.

Про це свідчить інформація одного із сайтів з пошуку роботи.

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Які вакансії передбачають бронювання та розміри зарплат

Згідно з даними сайту, найбільше пропозицій з бронюванням — з-поміж робітничих спеціальностей, зокрема для роботи вантажником чи працівником виробництва. Середня заробітна плата за деякими вакансіями досягає майже 50 тис. гривень.

Зокрема, представлені такі найбільш популярні пропозиції у липні:

  • підсобні працівники — із середньою зарплатою 26 тис. гривень;
  • працівники на виробництві — із зарплатою 30 тис. гривень;
  • водії — із зарплатою 38 тис. гривень;
  • пакувальники — із зарплатою 15,8 тис. гривень;
  • вантажники — із зарплатою 26 тис. гривень;
  • баристи/бармени — із зарплатою 19,5 тис. гривень;
  • будівельники — із зарплатою 47,5 тис. гривень;
  • продавці — із зарплатою  22,7 тис. гривень;
  • охоронці — із зарплатою 19,1 тис. гривень.

Кількаразово зріс попит з боку шукачів роботи на такі пропозиції. Так, найбільше охочих працювати з бронюванням на виробничих спеціальностях. Якщо рік тому на такі вакансії відгукувались близько 140 осіб, то нині вже 6,1 тисячі. Заробітна плата у середньому зросла для таких працівників на 11%.

Також підскочив попит для роботи водіями на транспорті (з близько 480 до 5,5 тисячі), проте рівень зарплати впав на 15%, вантажниками (з близько 110 до 2,1 тисячі), зарплата знизилась на 26%. 

Високий попит на роботу офіціантами на барі (з 17 до 2 тисячі), однак зарплата скоротилась на 35%, будівельниками (з близько 320 до 1,5 тисячі), де зарплата зросла на 13%, охоронцями (з близько 50 до 1 тисячі), оплата праці не змінилась. 

Ситуація з бронюванням у регіонах

По всій Україні найбільше пропозицій роботи з бронюванням у п'яти регіонах:

  • у Київському — 1,2 тис. вакансій із середньою зарплатою 31,2 тис. гривень;
  • у Дніпропетровському — 488 оголошень із зарплатою 25 тис. гривень;
  • у Львівському — 210 вакансій із зарплатою 30,6 тис. гривень;
  • у Харківському — 151 пропозиція із зарплатою 29 тис. гривень;
  • в Одеському — 149 вакансій із зарплатою 24,5 тис. гривень.

Найвища середня зарплата із можливістю бронювання у таких регіонах:

  • у Рівненському — 40 тис. гривень;
  • у Волинському — 38 тис. гривень;
  • у Закарпатському — 35 тис. гривень;
  • у Тернопільському —  35 тис. гривень.

Раніше ми писали про особливості правил роботи та розміри окладів у нічний час. Оплата роботи з таким видом зайнятості має свої особливості у 2025 році. 

Також повідомляли про правила оплати праці та надання відпусток у військових адміністраціях в Україні під час воєнного стану у 2025 році. Для таких працівників не передбачаються деякі виплати. 

зарплати робота бронювання ринок праці вакансії
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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