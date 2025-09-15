Як повернути гроші після розірвання договору з банком — що мають знати клієнти ПУМБ

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

ПУМБ, як і інші українські банківські установи, може розірвати договір про обслуговування банківських карток. Коли це стається без будь-якого попередження, то в клієнтів виникають питання про можливість повернення грошей, які залишаються на рахунку.

Чому банк може відмовитися від співпраці з клієнтом

На сайті фінустанови описані дві причини, які стануть підставою для розірвання договору. Це:

якщо клієнт має неприйнятно високий рівень ризику для ділових відносин;

якщо банк надсилав запит на отримання документів, щоб перевірити клієнта, але його вимога була проігнорована.

Зазначається, що банк вивчає своїх клієнтів та їхню діяльність, щоб зрозуміти її суть та якими можуть бути ділові відносини. Тож якщо з'являться обґрунтовані підозри, що клієнт займається фіктивною діяльністю — це стане підставою для банку встановити неприйнятно високий ризик ділових відносин.

Якщо ж з'ясується, що клієнт проводить ризикові операції/ризикову діяльність по рахункам або клієнт не надасть необхідні для перевірки документи, тоді банк може відмовитися продовжувати ділові відносини.

Такі дії банку відповідають законодавству, оскільки фінустанова керується Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та постійно аналізує фінансові операції своїх клієнтів.

Чи можна повернути гроші після розірвання договору

Якщо ПУМБ відмовиться продовжити ділові стосунки, тоді усі операції по рахунку підпадуть під обмеження. Клієнту впродовж п'яти робочих днів потрібно подати заяву про закриття рахунку.

Якщо цього не зробити, тоді залишок коштів перерахують на окремий рахунок, а отримати їх можна буде, звернувшись до будь-якого відділення ПУМБ. При цьому:

якщо сума залишків на рахунку становить до 5 тис грн (чи в еквіваленті іншої валюти) — виплата можна отримати у касі готівкою;

якщо сума залишків на рахунку є більшою за 5 тис. грн (чи в еквівалент в іншій валюті) — гроші перерахують на рахунок в іншому банку.

Відповідно, у клієнтів ПУМБ, з якими будуть припинені ділові відносини, буде шанс отримати назад свої гроші.

