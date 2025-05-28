Доплаты к пенсиям с 1 июня — кому из украинцев выплатят 2,36 тыс. грн

Мужчина и женщина за столом. Фото: Freepik

Украинское законодательство предусматривает предоставление гражданам пожилого возраста различных дополнительных денежных сумм к основному размеру пенсионной выплаты. В частности, с 1 июня 2025 года части украинцев начислят доплаты за достижение возрастных рубежей в 70-80 лет, надбавки за уход одиноким гражданам, а также доплаты за воспитание детей.

О том, на какие еще надбавки и доплаты смогут рассчитывать пенсионеры в июне, рассказывают Новини.LIVE.

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Дополнительные выплаты к пенсиям в июне

Предоставление доплат к пенсиям предусмотрено положениями закона 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Как правило, пенсии граждан состоят из основной части, определенной по формуле с учетом показателей заработной платы и страхового стажа, и надбавок, введенных для различных жизненных обстоятельств.

Доплата за проживание в зоне радиационного загрязнения

В частности, украинцы смогут рассчитывать на начисление доплаты за постоянное проживание в зоне обязательного или добровольного отселения при наличии соответствующего удостоверения. Главные условия ее предоставления:

граждане проживали в таких зонах на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года до 1 января 1993 года;

имеют статус лица, пострадавшего вследствие аварии на Чернобыльской АЭС.

Размер такой доплаты в 2025 году составляет 2 361 грн (один прожиточный минимум для неработающих лиц).

Возрастная надбавка к пенсиям

Последние несколько лет всем пенсионерам, которые достигли 70 лет и более, назначают дополнительную ежемесячную выплату. Размер такой надбавки зависит от возраста граждан:

300 грн — тем, кто отпраздновал 70 лет и до 75-летия;

456 грн — тем, кому исполнилось 75-ть и до 80-летия;

579 грн — тем, кто достиг 80-летнего рубежа и выше.

Главные условия предоставления таких доплат, кроме возраста:

получение пенсии по возрасту;

размер пенсии не превышает 10,34 тыс. грн.

Такие надбавки Пенсионный фонд Украины (ПФУ) назначит автоматически, без необходимости в дополнительном обращении.

Доплаты к пенсиям за детей

Украинским пенсионерам, которые занимаются воспитанием несовершеннолетних детей, государство также предусмотрело доплаты. При таких условиях граждане смогут рассчитывать на дополнительную ежемесячную выплату к пенсии в размере 150 грн за каждого ребенка. Ее предоставляют при следующих условиях:

гражданин получает пенсию по возрасту, инвалидности, выслуге лет;

пенсионер не продолжает трудовую деятельность на заслуженном отдыхе и не ведет бизнес.

Назначают соответствующую надбавку на основе личного обращения в ПФУ, если есть документы, где удостоверяются родственные связи и возраст детей.

Надбавка для одиноких пенсионеров

Законодательством предусмотрена поддержка одиноких пенсионеров, нуждающихся в регулярной помощи, в виде ежемесячной надбавки. Среди условий предоставления такой доплаты:

гражданин достиг 80-летнего возраста;

лицо проживает одиноко;

есть потребность в постороннем уходе по состоянию здоровья;

предоставляется пенсия по возрасту, отсутствует пенсия по инвалидности.

По нормам, размер доплаты привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц с долей в 40%. В 2025 году сумма доплаты равна 944 грн.

Надбавка почетным донорам

Также существует доплата к пенсиям гражданам, которые имеют статус почетного донора крови. Размер ежемесячной надбавки за донорство составляет 10% от прожиточного минимума. То есть в этом году государство доплачивает к пенсиям таких лиц по 292 грн.

Ранее мы сообщали, что граждане, работающие на вредном производстве, имеют право выхода на пенсию досрочно. Такой категории граждан засчитывается в льготный стаж период службы.

Также писали, что некоторым пенсионерам, которые продолжают работать, выплатят повышенные пенсии в июне. Речь идет о невыплаченных надбавках после апрельского перерасчета выплат.