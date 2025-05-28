Доплати до пенсій з 1 червня — кому з українців виплатять 2,36 тис. грн

Чоловік та жінка за столом. Фото: Freepik

Українське законодавство передбачає надання громадянам похилого віку різноманітних додаткових грошових сум до основного розміру пенсійної виплати. Зокрема, з 1 червня 2025 року частині українців нарахують доплати за досягнення вікових рубежів у 70-80 років, надбавки за догляд самотнім громадянам, а також доплати за виховання дітей.

Про те, на які ще надбавки та доплати зможуть розраховувати пенсіонери у червні, розповідають Новини.LIVE.

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Додаткові виплати до пенсій у червні

Надання доплат до пенсій передбачене положеннями закону 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Як правило, пенсії громадян складаються з основної частини, визначеної за формулою з урахуванням показників заробітної плати та страхового стажу, та надбавок, запроваджених для різних життєвих обставин.

Доплата за проживання у зоні радіаційного забруднення

Зокрема, українці зможуть розраховувати на нарахування доплати за постійне проживання у зоні обов’язкового чи добровільного відселення за наявності відповідного посвідчення. Головні умови її надання:

громадяни проживали у таких зонах на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року;

мають статус особи, постраждалої внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Розмір такої доплати у 2025 році становить 2 361 грн (один прожитковий мінімум для непрацюючих осіб).

Вікова надбавка до пенсій

Останні кілька років всім пенсіонерам, які досягнуть 70 років і більше, призначають додаткову щомісячну виплату. Розмір такої надбавки залежить від віку громадян:

300 грн — тим, хто відсвяткував 70 років і до 75-ліття;

456 грн — тим, кому виповнилося 75-ть і до 80-ліття;

579 грн — тим, хто досяг 80-річного рубежу і вище.

Головні умови надання таких доплат, окрім віку:

отримання пенсії за віком;

розмір пенсії не перевищує 10,34 тис. грн.

Такі надбавки Пенсійний фонд України (ПФУ) призначить автоматично, без потреби у додатковому зверненні.

Доплати до пенсій за дітей

Українським пенсіонерам, які займаються вихованням неповнолітніх дітей, держава також передбачила доплати. За таких умов громадяни зможуть розраховувати на додаткову щомісячну виплату до пенсії у розмірі 150 грн за кожну дитину. Її надають за таких умов:

громадянин отримує пенсію за віком, інвалідністю, вислугою років;

пенсіонер не продовжує трудову діяльність на заслуженому відпочинку та не веде бізнес.

Призначають відповідну надбавку на основі особистого звернення до ПФУ, якщо є документи, де засвідчуються родинні зв'язки та вік дітей.

Надбавка для самотніх пенсіонерів

Законодавством передбачена підтримка самотніх пенсіонерів, які потребують регулярної допомоги, у вигляді щомісячної надбавки. Серед умов надання такої доплати:

громадянин досяг 80-річного віку;

особа проживає самотньо;

є потреба у сторонньому догляді через стан здоров'я;

надається пенсія за віком, відсутня пенсія з інвалідності.

За нормами, розмір доплати прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з часткою у 40%. У 2025 році сума доплати дорівнює 944 грн.

Надбавка почесним донорам

Також існує доплата до пенсій громадянам, які мають статус почесного донора крові. Розмір щомісячної надбавки за донорство становить 10% від прожиткового мінімуму. Тобто цьогоріч держава доплачує до пенсій таких осіб по 292 грн.

Раніше ми повідомляли, що громадяни, які працюють на шкідливому виробництві, мають право виходу на пенсію достроково. Такій категорії громадян зараховується до пільгового стажу період служби.

Також писали, що деяким пенсіонерам, які продовжують працювати, виплатять підвищені пенсії у червні. Йдеться про невиплачені надбавки після квітневого перерахунку виплат.