Пенсии в 2025 году — кому доплатят дополнительно 700 гривен

Женщина пенсионного возраста. Фото: УНИАН

Украинское законодательство предусматривает предоставление доплат к пенсиям гражданам, у которых количество страхового стажа превышает норму. Для определения размера такой надбавки используют специальную формулу в 2025 году.

Это прописано в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Читайте также:

Правила относительно стажа украинцев в 2025 году

Ежегодно украинским гражданам все труднее выйти на заслуженный отдых, ведь требования к страховому стажу, дающему право для назначения пенсии по возрасту, ужесточаются. Так, в 2025 году от граждан требуют наличие страхового стажа на один год больше. А именно:

для пенсии в 60 лет — если есть 32 года стажа;

в 63 года — если есть 22 года стажа;

в 65 лет — если есть 15 лет стажа.

Поэтому некоторые украинцы не могут вовремя выйти на пенсию, ведь нет достаточного объема страхового стажа. Для них предоставлено право покупки нужного количества.

Однако есть случаи, когда граждане имеют стажа больше, чем достаточно. При таких условиях можно рассчитывать на доплаты к пенсионным выплатам — за сверхнормативный страховой стаж.

Расчет доплаты за сверхнормативный стаж

Согласно формуле расчета, за дополнительный год стажа можно получить на 1% к пенсии от ее основного размера, однако не более 1% от прожиточного минимума. Все зависит от срока времени выхода на пенсию:

если до октября 2011 года — то, для мужчин сверхурочным стажем считается выше 25 лет, для женщин — после 20 лет;

если после октября 2011 года — для мужчин — после 35 лет, для женщин — после 30-ти.

В этом году размер прожиточного минимума будет на том же уровне, что и в предыдущем — 2,36 тыс. грн. Поэтому пенсионеры, у которых есть 30 лет стажа и пенсия, превышающая минимальную, получат доплату в 708 грн. То есть по 23,61 грн за каждый год сверхнормативного стажа:

2 361 грн х 30% = 708 грн.

Напомним, юристы объяснили, что граждане могут попросить Пенсионный фонд осуществить перерасчет выплат. Среди причин — предоставление в ПФУ документов о стаже или заработке, которые не были учтены при расчете пенсии.

Также мы писали, что после индексации пенсионных выплат граждане получили более высокие суммы. В частности, у бывших военных средний размер такого повышения был равен 1,18 тыс. грн.