Пенсії в Україні — як законно підвищити розмір призначеної пенсії

Люди пенсійного віку читають документи. Фото: Freepik

Українці можуть звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ) за перерахунком виплат. Юристи пояснили, що існує щонайменше три підстави для перегляду пенсій.



Про це йдеться на порталі "Юристи.ua".

Проблема з низькими пенсіями українців

На порталі в одному з повідомлень громадянка попросила пояснити, чи можуть фахівці Пенсійного фонду переглянути своє рішення щодо розміру призначеної раніше пенсії. Йдеться про ситуацію, коли під час розрахунку пенсії взяли період, коли була низька заробітна плата. Також, попри статус постраждалої від аварії на ЧАЕС, держава виплачує фактично мінімальну пенсію без жодних надбавок.

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"Маю наступну проблему: Мама, маючи 50 річний стаж роботи, статус постраждалої від аварії на ЧАЕС, отримує майже мінімальну пенсію. Чи можна змінити період за який назначалась пенсія? Оскільки, під час звернення до представників пенсійного фонду вони відповіли, що такий маленький рівень з/п обумовлений тим, що період за який брався розрахунок була низька заробітна плата. Хто обирав цей період (бухгалтерія з роботи чи представники ПФУ)? Пенсія назначена була в 2013 році. Чи є якась надбавка для чорнобильців? Чи є надбавка за відпрацьовані роки понад необхідний страховий стаж?", — йдеться у зверненні.

Підстави для перерахунку пенсій

Юристи дали пояснення, що страховий стаж обчислюють територіальні органи Пенсійного фонду на основі інформації, що міститься в системі персоніфікованого обліку, та даних, включених на підставі документів до реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування.

В основному перерахунок проводиться, якщо у громадянина збільшився трудовий стаж чи зросла зарплата, за ст. №42 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

"Отже, пенсіонеру не потрібно вказувати причину перерахунку, але можна зазначити, що ПФУ має самостійно визначити оптимальний варіант розрахунку. У такому випадку Пенсійний фонд проведе два обчислення та визначить, як буде перерахована пенсія: на основі збільшення заробітної плати, або враховуючи обидва фактори — оновлену зарплату і стаж", — повідомили фахівці.

Серед підстав перерахунку пенсії:

Підвищення заробітної плати

Перерахунок можливий у разі, якщо після призначення пенсії за віком або інвалідністю громадянин понад два роки отримував вищу заробітну плату, ніж та, на яку було обчислено пенсійну виплату. Переглядають розмір пенсії раз на два роки. Якщо дохід зростатиме і надалі, то матиме право звернутись за перерахуванням суми. Здійснити його можна не раніше, ніж через два роки після минулого перерахунку.

Додатковий трудовий стаж

У випадку, якщо громадянин вийшов на пенсію з неповним страховим стажем і продовжив працювати, то за кожні два роки роботи можуть перерахувати пенсію на основі нового стажу.

"Та якщо людина після виходу на пенсію продовжує працювати і набуває стаж, достатній для призначення повної пенсії, то перерахунок можна провести одразу. Чекати два роки після останнього перерахунку не потрібно", — зауважують фахівці.

Підвищення прожиткового мінімуму в країні

Перерахунок на основі підвищення прожиткового мінімуму в країні проводиться автоматично, без звернення особи. Для громадян, які не працюють, перерахунок проводять з дати, коли було встановлено розмір нового рівня прожиткового мінімуму.

Для тих, хто продовжує працювати, перерахунок проводять з дати звільнення або припинення своєї діяльності.

Інші причини для перерахунку пенсії:

надання в ПФУ документів про страховий стаж або дохід, які не були враховані під час обчислення пенсії;

встановлення доплат, підвищень (зокрема, йдеться про осіб, які отримують військові пенсії, пенсії за особливі заслуги, а також почесні звання "заслужений"/"народний");

підвищення на основі заяви учасника бойових дій;

у разі втрати годувальника.

Раніше ми писали, що деякі українці отримали старі розміри пенсійних виплат, попри оголошену індексацію. При цьому в уряді попереджали, що індексація має на меті осучаснення пенсій, тому ті, хто вийшов на заслужений відпочинок недавно, не матимуть підвищення.

Також ми розповідали, яким був коефіцієнт зарплати близько 20 років тому для розрахунку пенсії. Через шалену інфляцію у попередні роки громадяни, які давно вийшли на заслужений відпочинок, нині мають мізерні виплати.