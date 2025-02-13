Дополнительные выплаты и алименты на детей — разница и как взыскать

Женщина с ребенком на руках. Фото: УНИАН

Юристы объяснили разницу между дополнительными финансовыми расходами на детей и алиментами. Так, один из родителей имеет право отдельно требовать деньги на дополнительные финансовые расходы, в частности через суд.

Об этом говорится в материале на сайте "Бесплатная юридическая помощь".

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Дополнительные финансовые расходы на детей

По словам правозащитников, в Украине родители должны поровну оплачивать дополнительные расходы на детей. Для этого заключается специальное соглашение у нотариуса в случае, если сумма таких расходов превышает 340 грн.

Так, кроме основных расходов на питание, одежду и игрушки, дети могут нуждаться в дополнительных средствах. Это могут быть расходы на различные дополнительные занятия для развития ребенка.

При этом дополнительные расходы отличаются от алиментов, они не являются средствами, которые направлены на содержание ребенка, выплачиваются в связи с возникновением особых обстоятельств.

Такие расходы индивидуальны и покрывают специфические потребности. В частности, речь идет о:

финансировании лечения;

оплате спортивных секций;

обучении в музыкальных школах;

оплате участия в конкурсах, обучения за пределами страны.

Дополнительные расходы можно требовать только до совершеннолетия ребенка.

Как взыскать дополнительные расходы на детей

Если возникла потребность в дополнительных расходах на детей, то тот из родителей, с кем проживает ребенок, может требовать деньги через суд.

Если речь идет о постоянных дополнительных расходах, то о них можно заявить вместе с алиментами, однако разовые расходы взимаются отдельно. Для этого надо иметь доказательства сумм расходов (квитанции, чеки, другие платежные документы), а просить можно только половину.



В итоге суд определит размер выплат и доли каждого из родителей на основании материального состояния.

Ранее мы писали, что родители новорожденных детей могут оформить получение денежной компенсации вместо "Пакета малыша". Для этого надо присоединиться к госпрограмме по монетизации.

Также многодетные семьи имеют право на получение ряда льгот. В частности, можно оформить помощь на оплату коммунальных услуг.