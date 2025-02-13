Додаткові виплати та аліменти на дітей — різниця та як стягнути

Жінка з дитиною на руках. Фото: УНІАН

Юристи пояснили різницю між додатковими фінансовими витратами на дітей та аліментами. Так, один з батьків має право окремо вимагати грошей на додаткові фінансові витрати, зокрема через суд.

Про це йдеться у матеріалі на сайті "Безоплатна правнича допомога".

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Додаткові фінансові витрати на дітей

За словами правозахисників, в Україні батьки мають порівну сплачувати додаткові витрати на дітей. Для цього укладається спеціальна угода у нотаріуса у разі, якщо сума таких витрат перевищує 340 грн.

Так, крім основних витрат на харчування, одяг та іграшки, діти можуть потребувати додаткових коштів. Це можуть бути витрати на різноманітні додаткові заняття для розвитку дитини.

При цьому додаткові витрати відрізняються від аліментів, вони не є коштами, які спрямовані на утримання дитини, виплачуються у зв’язку з виникненням особливих обставин.

Такі витрати індивідуальні й покривають специфічні потреби. Зокрема, йдеться про:

фінансування лікування;

оплату спортивних секцій;

навчання у музичних школах;

оплату участі у конкурсах, навчання за межами країни.

Додаткові витрати можна вимагати тільки до повноліття дитини.

Як стягнути додаткові витрати на дітей

Якщо виникла потреба в додаткових витратах на дітей, то той з батьків, з ким проживає дитина, може вимагати гроші через суд.

Якщо йдеться про постійні додаткові витрати, то про них можна заявити разом з аліментами, проте разові витрати стягуються окремо. Для цього треба мати докази сум витрат (квитанції, чеки, інші платіжні документи), а просити можна лише половину.



У підсумку суд визначить розмір виплат і частки кожного з батьків на основі матеріального стану.

Раніше ми писали, що батьки новонароджених дітей можуть оформити отримання грошової компенсації замість "Пакунку малюка". Для цього треба приєднатися до держпрограми з монетизації.

Також багатодітні родини мають право на отримання низки пільг. Зокрема, можна оформити допомогу на оплату комунальних послуг.