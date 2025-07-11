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Главная Финансы Дополнительные 300 грн — как пенсионерам получить надбавку

Дополнительные 300 грн — как пенсионерам получить надбавку

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 06:10
Пенсии и доплаты — кому государство гарантирует надбавку в 300 грн
Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году государство продолжает выплачивать гражданам пенсии и другие соцвыплаты, а некоторым из пенсионеров даже начисляют различные доплаты. В частности, известно, кто имеет право на надбавку к пенсионной выплате в размере 10% от прожиточного минимума.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Facebook.

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Кто имеет право на надбавку в 10% от прожиточного минимума

Согласно информации ПФУ, на такую доплату к пенсии имеют право граждане со статусом почетного донора. Его предоставляют тогда, когда человек сдал:

  • 40 одноразовых максимальных доз крови;
  • 60 максимальных доз плазмы крови.

Граждане, изъявившие желание осуществить донацию крови и/или компонентов крови, имеют право на:

  • достоверные и своевременные сведения о состоянии здоровья, связанные с осуществлением донорской функции;
  • участие в деятельности общественных организаций для популяризации добровольного безвозмездного донорства;
  • правовую защиту от любых форм дискриминации по состоянию здоровья.

Как следует из закона № 931-IX "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", донору должен возмещаться вред, причиненный здоровью в связи с выполнением донорской функции, с учетом дополнительных расходов на лечение, усиленное питание и на другие мероприятия, направленные на социально-трудовую и профессиональную реабилитацию.

Размер соответствующей донорской надбавки к пенсии составляет 10% прожиточного минимума (общего показателя).

В 2025 году общий показатель прожиточного минимума остался на уровне предыдущего года — 2920 грн. Учитывая это, размер надбавки к пенсии за донорство составляет 292 грн в месяц.

В то же время, инвалидность донора, наступившая из-за выполнения им донорской функции, приравнивается к инвалидности вследствие трудового увечья или профессиональной болезни.

Как донорам оформить доплату к пенсии

Соответствующий статус должен подтверждаться такими удостоверениями: "Почетный донор Украины", "Почетный донор СССР".

Для назначения дополнительных выплат гражданам надо предоставить в отделение Пенсионного фонда следующие документы:

  • заявление на назначение доплаты за донорство;
  • украинский паспорт/документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код;
  • документы о награждении нагрудным знаком "Почетный донор Украины"/"Почетный донор СССР".

Ранее мы писали, кому из украинцев ПФУ ежемесячно доплачивает к пенсии по 870 грн в 2025 году. Так, на доплату в 37% от прожиточного минимума имеют право некоторые женщины.

Также мы сообщали, кому начисляют ежемесячную доплату к пенсии в 5 тыс. грн. Такую выплату Пенсионный фонд осуществляет только последние несколько лет.

выплаты пенсии ПФУ деньги пенсионеры
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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