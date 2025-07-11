Пенсії та доплати — кому держава гарантує надбавку у 300 грн

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році держава продовжує виплачувати громадянам пенсії та інші соцвиплати, а декому з пенсіонерів навіть нараховують різноманітні доплати. Зокрема, відомо, хто має право на надбавку до пенсійної виплати у розмірі 10% від прожиткового мінімуму.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ) у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Хто має право на надбавку у 10% від прожиткового мінімуму

Згідно з інформацією ПФУ, на таку доплату до пенсії мають право громадяни зі статусом почесного донора. Його надають тоді, коли людина здала:

40 одноразових максимальних доз крові;

60 максимальних доз плазми крові.

Громадяни, які виявили бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, мають право на:

достовірні та своєчасні відомості про стан здоров’я, пов’язані із здійсненням донорської функції;

участь у діяльності громадських організацій для популяризації добровільного безоплатного донорства;

правовий захист від будь-яких форм дискримінації за станом здоров’я.

Як випливає із закону № 931-IX "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", донору має відшкодовуватися шкода, заподіяна здоров’ю у зв’язку з виконанням донорської функції, з урахуванням додаткових витрат на лікування, посилене харчування та на інші заходи, спрямовані на соціально-трудову та професійну реабілітацію.

Розмір відповідної донорської надбавки до пенсії становить 10% прожиткового мінімуму (загального показника).

У 2025 році загальний показник прожиткового мінімуму залишився на рівні попереднього року — 2920 грн. З огляду на це, розмір надбавки до пенсії за донорство становить 292 грн на місяць.

Водночас, інвалідність донора, що настала через виконання ним донорської функції, прирівнюється до інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійної хвороби.

Як донорам оформити доплату до пенсії

Відповідний статус має підтверджуватися такими посвідченнями: "Почесний донор України", "Почесний донор СРСР".

Для призначення додаткових виплат громадянам треба надати у відділення Пенсійного фонду такі документи:

заява на призначення доплати за донорство;

український паспорт/документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

документи щодо нагородження нагрудним знаком "Почесний донор України"/"Почесний донор СРСР".

Раніше ми писали, кому з українців ПФУ щомісяця доплачує до пенсії по 870 грн у 2025 році. Так, на доплату у 37% від прожиткового мінімуму мають право деякі жінки.

Також ми повідомляли, кому нараховують щомісячну доплату до пенсії у 5 тис. грн. Таку виплату Пенсійний фонд здійснює тільки останні кілька років.