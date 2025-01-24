Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Дополнительная платежка за газ — кто получит в 2025 году arrow

Дополнительная платежка за газ — кто получит в 2025 году

24 января 2025 08:45
Ксения Симонова - Редактор
Расчет за газ — кто получит платежку за техобслуживание сетей
Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине некоторым жителям многоквартирных домов в 2025 году нужно будет оплатить дополнительную услугу за природный газ. Разовый платеж касается техобслуживания внутридомовых систем газоснабжения.

Это предусмотрено приказом Министерства энергетики "Об утверждении Правил технической эксплуатации систем газоснабжения".

Читайте также:

Техобслуживание сетей газоснабжения

Соответствующая платежка будет дополнять две имеющиеся — за потребленный газ и за его распределение (доставку).

По документу, специалисты операторов газораспределительных сетей должны осуществлять обследование газопроводов в многоэтажных домах на плотность и герметичность.
 
Профильные службы с осени прошлого года проверили десятки тысяч многоэтажных домов, устранив более 107 тысяч утечек газа. За выполненные работы жителям проверенных домов приходят соответствующие платежки.

Когда ждать проверку в своем доме и какие будут суммы

По правилам, периодичность следующих проверок и платежей будет зависеть от возраста газовых сетей. А именно:

  • для домов, где возраст сетей превышает 25 лет, обслуживание должны проводить раз в три года;
  • если возраст сетей в доме меньше 25 лет, то один раз каждые пять лет.

Сумму за услугу будут рассчитывать индивидуально для каждого дома. Она будет зависеть:

  • от протяженности газовых сетей общего пользования;
  • количества муфтовых соединений и кранов;
  • количества заселенных квартир в доме.

Смету технического обслуживания и график осуществления работ местные филиалы компании "Газораспределительные сети Украины" публикуют в разделе "Техническое обслуживание ВДСГ" на своих сайтах.

Напомним, ранее Нафтогаз объяснил, в чем разница между газоснабжающей компанией и Оператором газораспределительных сетей. С таким вопросом обращаются потребители.

Также мы писали, что граждане должны платить за доставку голубого топлива даже при условии его неиспользования. Если требование проигнорировать, средства все равно взыщут через суд.

коммунальные услуги ЖКХ газоснабжение газ услуги

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:31 Футболиста Полесья и сборной Украины покупает клуб из США

11:29 BBC посчитала потери российской армии — широкая статистика

11:26 Российский мазут уже на Одесчине — последствия ухудшаются

11:23 Магнитосфера будет возбужденной — прогноз магнитных бурь

11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

11:02 Успеть до 1 мая — какой документ нужно предоставить налоговой

10:54 Недвижимость на Закарпатье — что происходит с ценами на жилье

10:53 Срок за фотошпионаж — парень с Одесчины сядет на пожизненное

10:43 Деньги на "благотворительность" — в Киеве судили мошенницу

11:31 Футболиста Полесья и сборной Украины покупает клуб из США

11:29 BBC посчитала потери российской армии — широкая статистика

11:26 Российский мазут уже на Одесчине — последствия ухудшаются

11:23 Магнитосфера будет возбужденной — прогноз магнитных бурь

11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:02 Успеть до 1 мая — какой документ нужно предоставить налоговой

10:54 Недвижимость на Закарпатье — что происходит с ценами на жилье

10:53 Срок за фотошпионаж — парень с Одесчины сядет на пожизненное

10:43 Деньги на "благотворительность" — в Киеве судили мошенницу

10:35 Бельгия против Украины сыграет с новым главным тренером — кто это

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать