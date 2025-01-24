Расчет за газ — кто получит платежку за техобслуживание сетей

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине некоторым жителям многоквартирных домов в 2025 году нужно будет оплатить дополнительную услугу за природный газ. Разовый платеж касается техобслуживания внутридомовых систем газоснабжения.

Это предусмотрено приказом Министерства энергетики "Об утверждении Правил технической эксплуатации систем газоснабжения".

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Соответствующая платежка будет дополнять две имеющиеся — за потребленный газ и за его распределение (доставку).

По документу, специалисты операторов газораспределительных сетей должны осуществлять обследование газопроводов в многоэтажных домах на плотность и герметичность.



Профильные службы с осени прошлого года проверили десятки тысяч многоэтажных домов, устранив более 107 тысяч утечек газа. За выполненные работы жителям проверенных домов приходят соответствующие платежки.

Когда ждать проверку в своем доме и какие будут суммы

По правилам, периодичность следующих проверок и платежей будет зависеть от возраста газовых сетей. А именно:

для домов, где возраст сетей превышает 25 лет, обслуживание должны проводить раз в три года;

если возраст сетей в доме меньше 25 лет, то один раз каждые пять лет.

Сумму за услугу будут рассчитывать индивидуально для каждого дома. Она будет зависеть:

от протяженности газовых сетей общего пользования;

количества муфтовых соединений и кранов;

количества заселенных квартир в доме.

Смету технического обслуживания и график осуществления работ местные филиалы компании "Газораспределительные сети Украины" публикуют в разделе "Техническое обслуживание ВДСГ" на своих сайтах.

Напомним, ранее Нафтогаз объяснил, в чем разница между газоснабжающей компанией и Оператором газораспределительных сетей. С таким вопросом обращаются потребители.

Также мы писали, что граждане должны платить за доставку голубого топлива даже при условии его неиспользования. Если требование проигнорировать, средства все равно взыщут через суд.