Пособие на ремонт жилья - заявки принимают до 1 августа.

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине до 1 августа 2024 года некоторые граждане могут получить дополнительную помощь от Международной организации по миграции (МОМ). Деньги выплатят тем, у кого было повреждено жилье.

О такой возможности проинформировали в правительстве.

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Подробнее о дополнительной помощи от МОМ

По информации Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, МОМ предоставит средства гражданам на срочные ремонты жилья, поврежденного во время вражеских обстрелов.

"Программа продлится до августа 2024 года и стремится помочь людям быстро отремонтировать дома, пострадавшие от атак", — говорится в сообщении.

Как получить новую помощь

Дополнительную помощь будут предоставлять жителям таких областей:

Харьковской;

Сумской;

Днепропетровской;

Николаевской;

Одесской;

Запорожской.

Для того, чтобы получить такие выплаты, граждане должны сфотографировать соответствующие повреждения жилья и передать в органы власти.

Средства разрешается расходовать на покупку только определенных строительных материалов:

OSB-плиты;

пеноизоляционные материалы;

ручные неэлектрические инструменты (ножи, пилы, молотки);

пленки/тенты/брезент;

оплату доставки.

Детали о программе доступны по будням с 09:00 до 17:00 по номеру горячей линии организации: 0 800 215 015.

Что еще стоит знать

Напомним, ПФУ сообщает о возможности для пожилых людей получить дополнительную денежную помощь. В рамках программы от ООН выплаты предоставят пенсионерам, проживающим на территориях активных или вероятных боевых действий.

Также мы писали, что в 2024 году в госбюджете на финансирование социальных выплат заложено 136,5 млрд гривен для почти 5 млн. получателей. В частности, известно, что будет с выплатами для внутренне перемещенных лиц, количество которых в этом году существенно сократили.