Виплати ВПО — Мінфін оцінив, чи вистачить коштів у 2024 році

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2024 році у державному бюджеті на фінансування соціальних виплат закладено 136,5 млрд гривень для майже 5 млн отримувачів. Зокрема, відомо, що буде з виплатами для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), кількість яких цьогоріч суттєво скоротили.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Виплати для переселенців у 2024 році

За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, цього року, попри виклики для фінансової системи, уряд планує зберегти всі видатки для внутрішніх переселенців.

Зокрема, із суми у 136,5 млрд гривень на допомогу для проживання ВПО мають намір виділити 57,6 млрд гривень. Сума більша майже у 20 разів проти видатків до повномасштабної війни. Гроші спрямують на підтримку переселенців, число яких порівняно з 2021-м зросло в 11 разів.

Так, кількість отримувачів соцвиплат порівняно із довоєнним періодом підвищилась на 40% — з 3,6 млн до майже 5 млн громадян.

"Мінфін спільно з Урядом щодня працюють над підтримкою наших громадян та їх соціальним захистом. Це підтверджують обсяги видатків, які є другими за обсягом після видатків на оборону. Порівняно із довоєнним періодом соціальні видатки зросли в 1,5 раза і становлять понад 470 млрд гривень", — повідомив посадовець.

Він зауважив, що і як 2023 року, цьогоріч виплати всіх соціальних та гуманітарних видатків відбуватимуться за рахунок зовнішнього фінансування. З огляду на це, міжнародна допомога продовжує бути критично важливою для країни під час повномасштабної війни.

Кабінет міністрів за соціальними видатками забезпечує виконання планових показників стовідсотково — профінансовано вже 243,2 млрд гривень, додав Єрмоличев.

Внутрішньо переміщеним особам виплачують таку допомогу на проживання:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень;

для інших осіб — 2000 гривень.

Кошти перераховують двічі 15 та 28 числа кожного місяця.

З березня 2024 року право на виплати втратили багато громадян. Допомогу залишили тільки для кількох незахищених категорій.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні кілька категорій громадян наприкінці літа 2024 року отримають грошову допомогу. Виплати будуть присвячені Дню Незалежності, який святкують 24 серпня.

Також ми писали, що Кабмін ухвалив постанову про нововведення у призначенні грошової допомоги військовим. Документ відповідає всім змінам до законів, що були ухвалені Верховною Радою щодо змін у призначенні грошової допомоги в разі загибелі або поранення військового Збройних сил.