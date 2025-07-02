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Дополнительная помощь для лиц с инвалидностью — как получить

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 08:00
Выплаты для лиц с инвалидностью — как оформить дополнительную помощь в 2025 году
Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году в Украине доступна единовременная денежная помощь гражданам с инвалидностью: взрослым и детям. Для оформления соответствующей выплаты необходимо обратиться к субъекту предоставления админуслуги с пакетом документов.

Это предусмотрено ст. 36 закона 875-XII "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

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Условия предоставления денежной помощи для граждан с инвалидностью

Согласно закону, право на оформление одноразовой финпомощи имеют граждане с инвалидностью в случае:

  • наличия длительной болезни;
  • смерти родных (одного из супругов/родителей/детей);
  • стихийного бедствия и других особых обстоятельств.

Также такая помощь предусмотрена для лиц с инвалидностью, неработающих малообеспеченных лиц, имеющих пенсию или соцпомощь в соответствии с законами "О государственной соцпомощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" и "О государственной соцпомощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", если сумма соответствующих выплат не превышает два прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц, в месяце, предшествовавшем обращению.

Размер денежной помощи и как ее оформить

Для того, чтобы получить финпомощь, нужно обратиться в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов с пакетом документов (копии):

  • заявление о предоставлении помощи;
  • паспорт гражданина;
  • пенсионное удостоверение/удостоверение получателя соцпомощи;
  • идентификационный код;
  • паспорт/свидетельство о рождении ребенка с инвалидностью;
  • заключение медико-социальной экспертной комиссии о назначении инвалидности;
  • документ, где подтверждаются полномочия представителя (в случае обращения);
  • паспорт законного представителя (при наличии).

По правилам, помощь должны предоставлять районные органы соцзащиты населения один раз в год в размере 50% от уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В 2025 году, согласно закону "О Госбюджете на 2025 год", в Украине размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 361 грн. То есть граждане могут рассчитывать на сумму 1 180 грн.

Ранее мы сообщали, что гражданам, которые имеют группу инвалидности, полученную из-за российской агрессии, предоставляют единовременную выплату. В 2025 году размер госпомощи составляет от 200 тыс. до 800 тыс. грн.

Также мы писали, что жители в Николаевском регионе могут получить денежную помощь в размере 1,2 тыс. грн. Выплаты доступны по программе Всемирной продовольственной программы.

выплаты финансовая помощь деньги инвалидность денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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