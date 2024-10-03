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До 9 грн за кВт/ч — Нацкомиссия обновит цены на электричество

3 октября 2024 12:26
Ксения Симонова - Редактор
Тарифы на электричество для бизнеса будут пересмотрены — как изменятся цены в ноябре
Счетчик электрической энергии. Фото: Укрэнерго
Ксения Симонова - Редактор

С ноября 2024 года регулятор энергорынка предлагает установить повышенные граничные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Соответствующее решение коснется бизнеса и не повлияет на фиксированный уровень стоимости электроэнергии для населения.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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Согласно сообщению, Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) поддержала решение об одобрении проекта постановления "О граничных ценах на рынке "на сутки вперед" внутрисуточного рынка и балансирующего рынка".

В документе отмечается, что с ноября предложены следующие граничные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке:

  • в период с 00:00 до 07:00 — 5,6 тыс. грн/МВт-час;
  • в период с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 6,9 тыс. грн/МВт-час;
  • в период с 17:00 до 23:00 — 9 тыс. грн/МВт-час;
  • минимальная предельная стоимость — 10 грн/МВт-час.

По сравнению с предыдущим документом об установлении прайс-кепов предлагают повысить граничную стоимость в промежуток с 11:00 до 17:00 с нынешних 5,6 тыс. грн до 6,9 тыс. грн за МВт-час (1 тыс. кВт). Однако максимальную предельную стоимость на балансирующем рынке предлагают оставить прежней.

В связи с этим регулятор начал процедуру по обновлению граничных цен на соответствующих сегментах рынка электроэнергии.

В частности, она предусматривает открытые обсуждения, в ходе которых участники рынка электроэнергии получат возможность предоставить предложения и замечания. Нацкомиссия планирует их рассмотреть и проработать.

Что еще стоит знать

Напомним, в октябре простые украинцы могут не волноваться о повышении тарифов на электроэнергию. Во втором месяце осени тарифы на свет в Украине в целом не изменятся, но есть одно исключение.

Также сообщалось, что отопительный период 2024-2025 годов расчет жилищной субсидии проведут автоматически для всех, кто получал помощь летом или она составляла 0,00 грн. Но есть категории людей, которым нужно подать документы повторно.

тарифы коммунальные услуги электроэнергия бизнес НКРЭКУ

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