Тарифы на электричество для бизнеса будут пересмотрены — как изменятся цены в ноябре

Счетчик электрической энергии. Фото: Укрэнерго

С ноября 2024 года регулятор энергорынка предлагает установить повышенные граничные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Соответствующее решение коснется бизнеса и не повлияет на фиксированный уровень стоимости электроэнергии для населения.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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Согласно сообщению, Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) поддержала решение об одобрении проекта постановления "О граничных ценах на рынке "на сутки вперед" внутрисуточного рынка и балансирующего рынка".

В документе отмечается, что с ноября предложены следующие граничные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке:

в период с 00:00 до 07:00 — 5,6 тыс. грн/МВт-час;

в период с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 6,9 тыс. грн/МВт-час;

в период с 17:00 до 23:00 — 9 тыс. грн/МВт-час;

минимальная предельная стоимость — 10 грн/МВт-час.

По сравнению с предыдущим документом об установлении прайс-кепов предлагают повысить граничную стоимость в промежуток с 11:00 до 17:00 с нынешних 5,6 тыс. грн до 6,9 тыс. грн за МВт-час (1 тыс. кВт). Однако максимальную предельную стоимость на балансирующем рынке предлагают оставить прежней.

В связи с этим регулятор начал процедуру по обновлению граничных цен на соответствующих сегментах рынка электроэнергии.

В частности, она предусматривает открытые обсуждения, в ходе которых участники рынка электроэнергии получат возможность предоставить предложения и замечания. Нацкомиссия планирует их рассмотреть и проработать.

Что еще стоит знать

Напомним, в октябре простые украинцы могут не волноваться о повышении тарифов на электроэнергию. Во втором месяце осени тарифы на свет в Украине в целом не изменятся, но есть одно исключение.

Также сообщалось, что отопительный период 2024-2025 годов расчет жилищной субсидии проведут автоматически для всех, кто получал помощь летом или она составляла 0,00 грн. Но есть категории людей, которым нужно подать документы повторно.