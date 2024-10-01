Якими будуть тарифи на електроенергію для українців з 1 жовтня 2024 року

Рахунки за комуналку. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У жовтні українці можуть не переживати щодо підвищення тарифів на електроенергію. У другому місяці осені тарифи на світло в Україні в цілому не зміняться, але є один виняток.

Новини.LIVE розповідають, якими будуть тарифи на електроенергію з 1 жовтня.

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З 1 червня 2024 року вартість електроенергії для побутових споживачів становить 4,32 грн/кВт-год. За наявності двозонного лічильника "нічний" тариф становитиме 2,16 грн/кВт-год. Ці тарифи діятимуть до кінця квітня 2025 року.

Проте з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року власники електричних опалювальних систем зможуть користуватися пільговим тарифом на електроенергію. У цьому випадку вартість становитиме 2,64 грн грн/кВт-год. Щоправда, за умови місячного споживання до 2000 грн/кВт-год.

Нагадаємо, українці можуть отримувати щомісяця по 450 грн компенсації на покриття витрат комунальних послуг. Гроші надають тим, хто безкоштовно тимчасово розмістить переселенців у своїй оселі.

Також ми писали, що опалювальний період 2024−2025 років розрахунок житлової субсидії проведуть автоматично для всіх, хто отримував допомогу влітку або вона становила 0,00 грн. Проте є категорії громадян, яким необхідно подати документи повторно.