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До 9 грн за кВт/год — Нацкомісія оновить ціни на електрику

3 жовтня 2024 12:26
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи на електрику для бізнесу переглянуть — як зміняться ціни у листопаді
Лічильник електричної енергії. Фото: Укренерго
Ксенія Симонова - Редактор

З листопада 2024 року регулятор енергоринку пропонує встановити підвищені граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку. Відповідне рішення торкнеться бізнесу та не вплине на фіксований рівень вартості електроенергії для населення.

Про це повідомляє пресцентр відомства.

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Згідно з повідомленням, Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підтримала рішення про схвалення проєкту постанови "Про граничні ціни на ринку "на добу наперед" внутрішньодобового ринку та балансуючого ринку".

У документі зазначається, що з листопада запропоновані такі граничні ціни на ринку "на добу наперед" й внутрішньодобовому ринку:

  • у період з 00:00 до 07:00 — 5,6 тис. грн/МВт-год;
  • у період з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 — 6,9 тис. грн/МВт-год;
  • у період з 17:00 до 23:00 — 9 тис. грн/МВт-год;
  • мінімальна гранична вартість — 10 грн/МВт-год.

Порівняно із попереднім документом про встановлення "прайс-кепів" пропонують підвищити граничну вартість у проміжок з 11:00 до 17:00 з нинішніх 5,6 тис. грн до 6,9 тис. грн за МВт-год (1 тис. кВт). Проте максимальну граничну вартість на балансуючому ринку пропонують лишити без змін.

З огляду на це, регулятор розпочав процедуру з оновлення граничних цін на відповідних сегментах ринку електроенергії.

Зокрема, вона передбачає відкриті обговорення, під час яких учасники ринку електроенергії отримають можливість надати пропозиції та зауваження. Нацкомісія планує їх розглянути та опрацювати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у жовтні прості українці можуть не хвилюватись щодо підвищення тарифів на електроенергію. У другому місяці осені тарифи на світло в Україні в цілому не зміняться, але є один виняток.

Також повідомлялося, що опалювальний період 2024−2025 років розрахунок житлової субсидії проведуть автоматично для всіх, хто отримував допомогу влітку або вона становила 0,00 грн. Проте є категорії громадян, яким необхідно подати документи повторно.

тарифи комунальні послуги електроенергія бізнес НКРЕКП

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