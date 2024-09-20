Помощь на покупку генераторов — жителям Киева выплатят по 80 тыс. грн

До 80 тыс. грн — жителям Киева частично компенсируют стоимость генераторов
Власти Киева призывают жителей многоквартирных домов повысить энергетическую безопасность своего жилья, чтобы снизить зависимость от централизованного электроснабжения. В рамках специальной программы обещает возместить 75% от стоимости генераторов.
Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа Киевгорсовета.
Программа по компенсации стоимости генераторов
Как отмечается, городские власти реализуют программу частичной компенсации стоимости оборудования для столичных многоквартирных домов. Речь идет о покупке генераторов, солнечных батарей и другого оборудования. Такая инициатива призвана повысить энергонезависимость многоквартирных домов, особенно при возможных отключениях электрической энергии.
По программе, предполагается возмещение 75% от цены оборудования, однако не более 80 тыс. гривен на дом.
Компенсацию предоставят:
- объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД);
- жилищно-строительным кооперативам;
- обслуживающим кооперативам (ЖСК/ОК);
- юридическим лицам, деятельность которых ориентирована на комплексный сервис объектов;
- жилищным кооперативам (ЖК);
- многоквартирным домам с выбранным управляющим.
В списке оборудования, за которое дадут компенсацию:
- бензиновый генератор;
- дизельный генератор;
- газовый генератор;
- солнечная зарядная станция;
- инвертор;
- всевозможные независимые источники электроэнергии.
Как получить денежную компенсацию за технику
Для того, чтобы получить компенсацию, нужно подать в районную государственную администрацию следующие документы:
- заявление на частичное возмещение стоимости независимых источников электроэнергии;
- заверенную копию выписки из Единого госреестра юрлиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;
- копию протокола совладельцев дома о выборе управляющего (если нет ОСМД/ЖСК/ОК);
- заверенную копию расходной накладной для покупки независимых источников электроэнергии.
Соответствующая программа является частью более широкой инициативы городских властей по усилению энергоэффективности и энергонезависимости города. Она является дополнением действующей программы 70/30%, согласно которой оплачивается 70% стоимости энергоэффективных проектов в домах.
Власти убеждены, что внедрение такой программы не только поможет обеспечить жилье резервными источниками питания, но и разовьет "зеленую" энергетику в городе за счет расширения использования солнечных зарядных станций.
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