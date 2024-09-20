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До 80 тыс. грн — жителям Киева частично компенсируют стоимость генераторов

20 сентября 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Помощь на покупку генераторов — жителям Киева выплатят по 80 тыс. грн
Генераторы в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Власти Киева призывают жителей многоквартирных домов повысить энергетическую безопасность своего жилья, чтобы снизить зависимость от централизованного электроснабжения. В рамках специальной программы обещает возместить 75% от стоимости генераторов.

Об этом сообщили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры исполнительного органа Киевгорсовета.

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Программа по компенсации стоимости генераторов

Как отмечается, городские власти реализуют программу частичной компенсации стоимости оборудования для столичных многоквартирных домов. Речь идет о покупке генераторов, солнечных батарей и другого оборудования. Такая инициатива призвана повысить энергонезависимость многоквартирных домов, особенно при возможных отключениях электрической энергии.

По программе, предполагается возмещение 75% от цены оборудования, однако не более 80 тыс. гривен на дом.

Компенсацию предоставят:

  • объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД);
  • жилищно-строительным кооперативам;
  • обслуживающим кооперативам (ЖСК/ОК);
  • юридическим лицам, деятельность которых ориентирована на комплексный сервис объектов;
  • жилищным кооперативам (ЖК);
  • многоквартирным домам с выбранным управляющим.

В списке оборудования, за которое дадут компенсацию:

  • бензиновый генератор;
  • дизельный генератор;
  • газовый генератор;
  • солнечная зарядная станция;
  • инвертор;
  • всевозможные независимые источники электроэнергии.

Как получить денежную компенсацию за технику

Для того, чтобы получить компенсацию, нужно подать в районную государственную администрацию следующие документы:

  • заявление на частичное возмещение стоимости независимых источников электроэнергии;
  • заверенную копию выписки из Единого госреестра юрлиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;
  • копию протокола совладельцев дома о выборе управляющего (если нет ОСМД/ЖСК/ОК);
  • заверенную копию расходной накладной для покупки независимых источников электроэнергии.

Соответствующая программа является частью более широкой инициативы городских властей по усилению энергоэффективности и энергонезависимости города. Она является дополнением действующей программы 70/30%, согласно которой оплачивается 70% стоимости энергоэффективных проектов в домах.

Власти убеждены, что внедрение такой программы не только поможет обеспечить жилье резервными источниками питания, но и разовьет "зеленую" энергетику в городе за счет расширения использования солнечных зарядных станций.

Что еще стоит знать

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Киев отопительный сезон материальная помощь генераторы денежная помощь

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