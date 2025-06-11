Выплаты при поддержке Австрии — кто и как может получить 7 тыс. евро в июне

Евровалюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским гражданам в июне 2025 года предоставлена возможность зарегистрироваться в программе по поддержке предпринимательства во время полномасштабной войны. Реализация соответствующей инициативы стала возможна благодаря финансовой поддержке фонда Neighbour in Need (Австрия).

Об этом говорится в сообщении на портале Ukrainian Future.

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Подробнее о программе по поддержке бизнеса

Как отмечается, воплощение проекта в жизнь под названием REDpreneurUA происходит благодаря Украинскому и Австрийскому Красному Кресту. В его рамках украинцам будет предоставлена возможность углубить знания в сфере предпринимательства, расширить практические навыки, получить поддержку менторов, а также финансирование на запуск или восстановление бизнеса.

Проект отберет десять участников, которые получат средства на воплощение бизнес-идей. Тогда как 25 участников получат возможность пройти интенсив на базе бизнес-инкубатора Ukrainian Future. В его рамках финалистам выплатят 7 тыс. евро.

Приоритет отдадут бизнес-идеям в социальной, экологической или инновационной сферах, а также участникам, которые будут стремиться внести вклад в восстановление Украины. Первоочередность в конкурсе будут иметь уязвимые категории граждан (в частности, переселенцы и люди с группой инвалидности).

Среди условий предоставления гранта: оформление ФЛП и официальное трудоустройство лиц из уязвимых категорий.

Подать заявки на участие в проекте смогут граждане в возрасте от 18 до 59 лет. Также среди условий:

наличие украинского гражданства;

проживание на подконтрольной Украине территории;

имеющаяся бизнес-идея в сфере экономики с социальным, экологическим или инновационным вектором;

нет бизнеса или требуется восстановление;

есть бесперебойный интернет для онлайн-обучения.

"Обучение четвертой когорты будет происходить в партнерстве с бизнес-инкубатором Ukrainian Future — средой для развития инновационного предпринимательства в Украине", — отметили организаторы.

Как подать заявку на участие в программе

Все, кто желает принять участие в программе помощи бизнесу REDpreneurUA, должны до 26 июня 2025 года подать заявки.

Для регистрации нужно заполнить специальную форму.



Ранее мы рассказывали, что в трех областях граждане могут принять участие в программе помощи от БФ "Ангелы спасения". В частности, организаторы окажут помощь по ремонту жилья.

Также сообщали о том, что в ПФУ объяснили, что сейчас не предоставлена возможность зарегистрироваться на выплаты "до 24 августа" онлайн. Заявку можно подать в отделение лично.