Учитель проводит урок в классе. Фото: Новини.LIVE

В какой стране учителя могут зарабатывать более 74 тысяч евро в год, а где получают в четыре раза меньше? Зарплаты педагогов в Европе существенно различаются, и даже среди стран с высоким уровнем доходов есть неожиданные лидеры. Ведь наибольшее значение имеет не только сумма зарплаты, но и то, сколько на неё можно купить.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

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В каких странах Европы учителя зарабатывают больше всего

В 2025 году самую высокую среднюю годовую зарплату учителей начальной школы зафиксировали в Дании — 74 086 евро до уплаты налогов. Это около 6 174 евро в месяц.

В пятерку стран с самыми высокими зарплатами также вошли:

Исландия — 73 752 евро в год;

Ирландия — 69 747 евро в год;

Германия — 69 453 евро в год;

Австрия — 65 851 евро в год.

В Дании и Исландии средний годовой доход педагогов превышал 73 тысячи евро. В Ирландии и Германии он приближался к 70 тысячам евро, а в Австрии составлял почти 66 тысяч евро.

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Важно учитывать, что приведенные цифры касаются учителей начальной школы в возрасте от 25 до 64 лет, работающих полный рабочий день. Это средние показатели, а не гарантированный доход каждого педагога. Фактическая зарплата зависит от стажа, квалификации и условий оплаты труда.

Где учителя получают меньше всего

На противоположном конце рейтинга оказались страны, где средняя годовая зарплата педагогов не достигала 21 тысячи евро. Самый низкий показатель зафиксировали в Турции — 18 669 евро в год.

Также среди стран с самыми низкими зарплатами были:

Греция — 18 746 евро в год;

Латвия — 20 516 евро в год;

Румыния — 20 805 евро в год.

Для сравнения: разница между средней годовой зарплатой учителя в Дании и Турции составляла 55 417 евро. То есть номинальный доход датских педагогов был почти в четыре раза выше.

На размер зарплаты влияют уровень доходов в стране, система оплаты труда, опыт работы, квалификация и дополнительные выплаты. Все приведенные суммы указаны до уплаты налогов и не означают, что именно столько работник получает на руки.

В какой стране зарплаты хватает на больше покупок

Высокая зарплата не всегда означает, что человек может позволить себе больше. Если в стране дорогое жилье, продукты и услуги, значительная часть дохода уходит на повседневные расходы. Поэтому для сравнения используют не только суммы в евро, но и показатель покупательной способности.

По расчетам на основе данных ОЭСР и Eurostat, первое место по покупательной способности зарплат учителей начальной школы заняла Германия. Ее показатель составил 64 143 единицы покупательной способности (PPS) в год.

В пятерку лидеров также вошли:

Австрия — 58 265 PPS в год;

Дания — 53 036 PPS в год;

Ирландия — 51 226 PPS в год;

Фламандское сообщество Бельгии — 50 846 PPS в год.

PPS — это условная единица, которая учитывает разницу в ценах между странами. Она помогает понять, сколько товаров и услуг можно приобрести за определенный доход.

Самый низкий показатель в этом сравнении зафиксирован в Греции — 21 456 PPS в год. В число стран с наименьшей покупательной способностью также вошли Латвия, Словакия, Чехия и Эстония.

Показательный пример — Исландия. По номинальной зарплате она заняла второе место, но после учета стоимости жизни опустилась на 12-е. Таким образом, страна с самыми высокими выплатами в евро не обязательно обеспечивает наилучшие возможности для расходов.

Сколько зарабатывают учителя старших классов

Уровень зарплаты зависит и от того, в каких классах работает педагог. Во многих странах учителя старших классов получают больше, чем учителя начальных классов.

В этой категории самую высокую среднегодовую зарплату зафиксировали в Исландии — 93 938 евро. В Дании она составляла 85 999 евро, а в Германии — 80 163 евро.

В то же время в Турции средний годовой доход учителей старших классов средней школы составлял 17 615 евро. Разница между самым высоким и самым низким показателями превышала 76 тысяч евро в год

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