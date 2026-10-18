Вчитель прооводить урок в класі. Фото: Новини.LIVE

У якій країні вчителі можуть заробляти понад 74 тисячі євро на рік, а де отримують у чотири рази менше? Зарплати педагогів у Європі суттєво відрізняються, і навіть серед країн із високими доходами є несподівані лідери. Адже найбільше значення має не лише сума зарплати, а й те, скільки можна на неї купити.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

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У яких країнах Європи вчителі заробляють найбільше

У 2025 році найвищу середню річну зарплату вчителів початкової школи зафіксували в Данії — 74 086 євро до сплати податків. Це близько 6 174 євро на місяць.

До п'ятірки країн із найвищими зарплатами також увійшли:

Ісландія — 73 752 євро на рік;

Ірландія — 69 747 євро на рік;

Німеччина — 69 453 євро на рік;

Австрія — 65 851 євро на рік.

У Данії та Ісландії середній річний дохід педагогів перевищував 73 тисячі євро. В Ірландії та Німеччині він наближався до 70 тисяч євро, а в Австрії становив майже 66 тисяч євро.

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Понад 50 тисяч євро на рік також отримували вчителі в Норвегії, Фінляндії та окремих освітніх системах Бельгії й Великої Британії.

Важливо враховувати, що наведені цифри стосуються вчителів початкової школи віком від 25 до 64 років, які працюють повний день. Це середні показники, а не гарантований дохід кожного педагога. Фактична зарплата залежить від стажу, кваліфікації та умов оплати праці.

Де вчителі отримують найменше

На протилежному кінці рейтингу опинилися країни, де середня річна зарплата педагогів не досягала 21 тисячі євро. Найнижчий показник зафіксували в Туреччині — 18 669 євро на рік.

Також серед країн із найнижчими зарплатами були:

Греція — 18 746 євро на рік;

Латвія — 20 516 євро на рік;

Румунія — 20 805 євро на рік.

Для порівняння, різниця між середньою річною зарплатою вчителя в Данії та Туреччині становила 55 417 євро. Тобто номінальний дохід данських педагогів був майже вчетверо вищим.

На розмір зарплати впливають рівень доходів у країні, система оплати праці, досвід роботи, кваліфікація та додаткові виплати. Усі наведені суми вказані до сплати податків і не означають, що саме стільки працівник отримує на руки.

У якій країні зарплати вистачає на більше покупок

Висока зарплата не завжди означає, що людина може дозволити собі більше. Якщо в країні дорогі житло, продукти й послуги, значна частина доходу йде на щоденні витрати. Тому для порівняння використовують не лише суми в євро, а й показник купівельної спроможності.

За розрахунками на основі даних ОЕСР та Eurostat, перше місце за купівельною спроможністю зарплат учителів початкової школи посіла Німеччина. Її показник становив 64 143 одиниці купівельної спроможності (PPS) на рік.

До п'ятірки лідерів також увійшли:

Австрія — 58 265 PPS на рік;

Данія — 53 036 PPS на рік;

Ірландія — 51 226 PPS на рік;

Фламандська спільнота Бельгії — 50 846 PPS на рік.

PPS — це умовна одиниця, яка враховує різницю в цінах між країнами. Вона допомагає зрозуміти, скільки товарів і послуг можна придбати за певний дохід.

Найнижчий показник у цьому порівнянні зафіксували в Греції — 21 456 PPS на рік. До країн із найменшою купівельною спроможністю також увійшли Латвія, Словаччина, Чехія та Естонія.

Показовий приклад — Ісландія. За номінальною зарплатою вона посіла друге місце, але після врахування вартості життя опустилася на 12-те. Тож країна з найвищими виплатами в євро не обов'язково забезпечує найкращі можливості для витрат.

Скільки заробляють учителі старших класів

Рівень зарплати залежить і від того, у яких класах працює педагог. У багатьох країнах учителі старшої середньої школи отримують більше, ніж викладачі початкових класів.

У цій категорії найвищу середню річну зарплату зафіксували в Ісландії — 93 938 євро. У Данії вона становила 85 999 євро, а в Німеччині — 80 163 євро.

Натомість у Туреччині середній річний дохід учителів старшої середньої школи становив 17 615 євро. Різниця між найвищим і найнижчим показниками перевищувала 76 тисяч євро на рік

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