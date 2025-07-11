Выплаты до 50 тыс. грн — где доступна единовременная помощь в 2025 году

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году власти в ряде городов оказывают поддержку гражданам, нуждающимся в лечении, в частности, тем, кто пострадал от агрессии РФ. На подобную единовременную денежную помощь могут рассчитывать также жители Херсона.

Об этом говорится в обнародованном распоряжении Херсонской ГВА.

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В Херсонской городской тергромаде единовременная денежная помощь в рамках программы "Социальная защита" предусмотрена раз в год и доступна для жителей по разным направлениям:

по 10 тыс. грн получат граждане на лечение онкологии и на операции, по 5 тыс. грн — онкобольные без стационарного лечения.

по 10 тыс. грн — на оперативное вмешательство на сердце и сердечных сосудах, эндопротезирование суставов.

Также предусмотрена раз в год поддержка тех, кто потерял родных из-за агрессии РФ, или тех, кто сам пострадал от обстрелов. А именно:

по 30 тыс. грн — получат родные погибших гражданских и родители раненых детей, по 5 тыс. грн — на амбулаторное лечение будут иметь гражданские лица, получившие травмы от боевых действий;

по 15 тыс. грн — на стационарное лечение до 7 дней, по 25 тыс. грн — до 21 дня, по 50 тыс. грн — свыше 21 дня.

В случае гибели людей из Херсонской громады из числа военных родные получат единовременно по 40 тыс. грн.

Кроме того, херсонцы ежемесячно могут получать компенсации за приобретенные по рецепту медикаменты до 3 тыс. грн.

Предусмотрены выплаты ко Дню Независимости участникам боевых действий Второй мировой войны в сумме 3 тыс. грн.

Также получат средства долгожители. Так, для 100-летних и старших жителей громады ко дню рождения власти дополнительно выплатят по 3 тыс. грн.

Иллюстрация. Источник: Херсонская ГВА

Куда обращаться за оформлением единовременных выплат

В случае, если граждане подпадают под указанные критерии, нужно обратиться к местным властям по следующим номерам:

в Днепровском районе — 099 25 35 491;

в Корабельном районе — 050 87 51 141;

в Центральном районе — 066 44 79 236.

Там можно уточнить информацию о перечне документов и механизме оформления помощи.

Ранее мы писали, что жителям в прифронтовых громадах Сумского и Харьковского регионов доступна денежная помощь. Речь идет о выплатах в рамках проекта поддержки уязвимых групп населения.

Также мы сообщали, что гражданам с инвалидностью I-III групп из Черниговской области доступна денежная помощь от гуманитарного фонда Украины (UHF). Заявки на выплаты принимают до 21 июля 2025 года.