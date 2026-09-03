Допомога на догляд за людиною з інвалідністю: скільки платять і як оформити у 2026 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Люди, які постійно доглядають за близькими з інвалідністю внаслідок психічного розладу, можуть отримувати від держави щомісячну допомогу. Для цього потрібно відповідати встановленим умовам і підтвердити необхідність постійного стороннього догляду. Відомо, як оформити виплату.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Хто може отримувати допомогу

Виплату призначають дієздатній людині, яка доглядає за особою з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу. Обов’язкова умова — висновок лікарської комісії про те, що людина з інвалідністю потребує постійного стороннього догляду.

Той, хто здійснює догляд, має бути зареєстрований або постійно проживати разом із людиною, за якою доглядає. При цьому факт роботи не позбавляє права на допомогу.

На який строк призначають виплату

Зазвичай допомогу призначають на шість місяців. Для непрацюючих пенсіонерів передбачений довший період — 12 місяців.

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Скільки можна отримати

У 2026 році максимальна сума допомоги становить 3209 гривень на місяць. Фактичний розмір виплати залежить від доходів сім’ї за шість місяців, що передують місяцю звернення. Закон визначає розмір допомоги з урахуванням сукупного доходу сім’ї, але виплата не може перевищувати прожитковий мінімум на одну особу.

Які документи потрібні

Для оформлення допомоги необхідно подати:

заяву;

декларацію про доходи;

довідки про доходи, якщо необхідна інформація відсутня у державних реєстрах і її неможливо отримати Пенсійному фонду за запитом;

висновок лікарської комісії про потребу людини з інвалідністю у постійному сторонньому догляді;

копію витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування або відповідну довідку до акта огляду МСЕК.

Якщо заявник і людина з інвалідністю зареєстровані за різними адресами, але фактично проживають разом, додатково потрібен акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства за місцем фактичного проживання.

Коли починають виплачувати гроші

Допомогу призначають з місяця звернення, якщо всі необхідні документи були подані протягом цього місяця. Тому після виникнення права на виплату важливо не відкладати подання документів.

Куди звертатися

Оформити допомогу можна одним із зручних способів:

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

у ЦНАПі;

через уповноважену посадову особу міської, селищної або сільської ради.

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