Кэшбэк за покупку украинских товаров — как и когда можно получить 3 тыс. грн

До 3 тыс. грн — украинцы будут получать нацкэшбэк через "Дію"
В Украине утвердили программу национального кэшбека, которая позволит гражданам получать до 3 тыс. гривен компенсации ежемесячно. Деньги будут поступать за приобретение товаров украинского производства.
О таком решении правительства сообщает его пресс-служба.
Как будет работать Национальный кэшбэк
В пресс-службе отмечают, что украинцы смогут подключаться к соответственно программе национального кэшбэка через приложение госуслуг "Дія". В нем можно будет:
- проверить сумму начисленного и выплаченного кэшбэка;
- использовать компенсацию для оплаты определенных услуг.
Чтобы стать участником, гражданину нужно будет оформить виртуальную карточку в банковском приложении или физическую — в банке, на которую будут перечисляться средства.
"10% стоимости государство будет возвращать гражданам за покупку украинских товаров. Со 2 сентября правительство запускает программу "Национальный кэшбэк", — говорится в сообщении.
На что будет позволено тратить кэшбэк
Накопленные в течение месяца средства от национального кэшбэка будут поступать на карточку один раз в месяц до 20 числа.
Деньги разрешается использовать от кэшбэка, начисленные в 2024 году, до 31 января 2025 года. Ими можно будет оплатить:
- коммунальные услуги;
- поддержать армию (донаты);
- приобрести военные облигации;
- транспортные услуги;
- мобильную связь;
- спорт или развлечения;
- медицинские услуги.
Соответствующий проект должен полноценно заработать в сентябре 2024 года.
Что еще стоит знать
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Также мы писали, что в Украине наблюдается устойчивая тенденция к снижению стоимости сахара в 2024 году. Из-за определенных особенностей во время войны сладкий продукт обещает стать еще дешевле.
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