Кэшбэк за покупку украинских товаров — как и когда можно получить 3 тыс. грн

Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине утвердили программу национального кэшбека, которая позволит гражданам получать до 3 тыс. гривен компенсации ежемесячно. Деньги будут поступать за приобретение товаров украинского производства.

О таком решении правительства сообщает его пресс-служба.

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Как будет работать Национальный кэшбэк

В пресс-службе отмечают, что украинцы смогут подключаться к соответственно программе национального кэшбэка через приложение госуслуг "Дія". В нем можно будет:

проверить сумму начисленного и выплаченного кэшбэка;

использовать компенсацию для оплаты определенных услуг.

Чтобы стать участником, гражданину нужно будет оформить виртуальную карточку в банковском приложении или физическую — в банке, на которую будут перечисляться средства.

"10% стоимости государство будет возвращать гражданам за покупку украинских товаров. Со 2 сентября правительство запускает программу "Национальный кэшбэк", — говорится в сообщении.

На что будет позволено тратить кэшбэк

Накопленные в течение месяца средства от национального кэшбэка будут поступать на карточку один раз в месяц до 20 числа.

Деньги разрешается использовать от кэшбэка, начисленные в 2024 году, до 31 января 2025 года. Ими можно будет оплатить:

коммунальные услуги;

поддержать армию (донаты);

приобрести военные облигации;

транспортные услуги;

мобильную связь;

спорт или развлечения;

медицинские услуги.

Соответствующий проект должен полноценно заработать в сентябре 2024 года.

Подробности о нацкешбеке. Источник: Минцифы

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