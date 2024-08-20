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До 3 тыс. грн — украинцы будут получать нацкэшбэк через "Дію"

20 августа 2024 14:01
Ксения Симонова - Редактор
Кэшбэк за покупку украинских товаров — как и когда можно получить 3 тыс. грн
Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине утвердили программу национального кэшбека, которая позволит гражданам получать до 3 тыс. гривен компенсации ежемесячно. Деньги будут поступать за приобретение товаров украинского производства.

О таком решении правительства сообщает его пресс-служба.

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Как будет работать Национальный кэшбэк

В пресс-службе отмечают, что украинцы смогут подключаться к соответственно программе национального кэшбэка через приложение госуслуг "Дія". В нем можно будет:

  • проверить сумму начисленного и выплаченного кэшбэка;
  • использовать компенсацию для оплаты определенных услуг.

Чтобы стать участником, гражданину нужно будет оформить виртуальную карточку в банковском приложении или физическую — в банке, на которую будут перечисляться средства.

"10% стоимости государство будет возвращать гражданам за покупку украинских товаров. Со 2 сентября правительство запускает программу "Национальный кэшбэк", — говорится в сообщении.

На что будет позволено тратить кэшбэк

Накопленные в течение месяца средства от национального кэшбэка будут поступать на карточку один раз в месяц до 20 числа.

Деньги разрешается использовать от кэшбэка, начисленные в 2024 году, до 31 января 2025 года. Ими можно будет оплатить:

  • коммунальные услуги;
  • поддержать армию (донаты);
  • приобрести военные облигации;
  • транспортные услуги;
  • мобильную связь;
  • спорт или развлечения;
  • медицинские услуги.

Соответствующий проект должен полноценно заработать в сентябре 2024 года.

 

национальный кэшбек на продукты
Подробности о нацкешбеке. Источник: Минцифы

Что еще стоит знать

Напомним, во Всеукраинском аграрном совете (ВАР) прогнозируют повышение цен на ряд продуктов питания. Главной причиной называют высокие затраты на энергию.

Также мы писали, что в Украине наблюдается устойчивая тенденция к снижению стоимости сахара в 2024 году. Из-за определенных особенностей во время войны сладкий продукт обещает стать еще дешевле.

продукты товары деньги компенсация правительство кэшбэк

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