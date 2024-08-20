Кешбек за купівлю українських товарів — як і коли можна отримати 3 тис. грн

Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні затвердили програму національного кешбеку, що дозволить громадянам отримувати до 3 тис. гривень компенсації щомісяця. Гроші надходитимуть за придбання товарів українського виробництва.

Про таке рішення уряду інформує його пресслужба.

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Як працюватиме Національний кешбек

У пресслужбі зазначають, що українці зможуть підключатися до відповідної програми національного кешбеку через застосунок держпослуг "Дія". У ньому можна буде:

перевірити суму нарахованого та виплаченого кешбеку;

використовувати компенсацію на оплату певних послуг.

Щоб стати учасником, громадянину потрібно буде оформити віртуальну картку у банківському застосунку чи фізичну — в банку, на яку перераховуватиме кошти.

"10% вартості держава повертатиме громадянам за купівлю українських товарів. З 2 вересня Уряд запускає програму "Національний кешбек", — йдеться у повідомленні.

На що дозволятиметься витрачати кешбек

Накопичені упродовж місяця кошти від національного кешбеку надходитимуть на картку один раз на місяць до 20 числа.

Гроші дозволяється використовувати від кешбеку, нараховані у 2024-му, до 31 січня 2025 року. Ними можна буде оплатити:

комунальні послуги;

підтримати армію (донати);

придбати військові облігації;

транспортні послуги;

мобільний зв’язок;

спорт чи розваги;

медичні послуги.

Відповідний проєкт має повноцінно запрацювати у вересні 2024 року.

Деталі про нацкешбек. Джерело: Мінцифи

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