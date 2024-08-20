Кешбек за купівлю українських товарів — як і коли можна отримати 3 тис. грн

До 3 тис. грн — українці отримуватимуть нацкешбек через "Дію"
В Україні затвердили програму національного кешбеку, що дозволить громадянам отримувати до 3 тис. гривень компенсації щомісяця. Гроші надходитимуть за придбання товарів українського виробництва.
Про таке рішення уряду інформує його пресслужба.
Як працюватиме Національний кешбек
У пресслужбі зазначають, що українці зможуть підключатися до відповідної програми національного кешбеку через застосунок держпослуг "Дія". У ньому можна буде:
- перевірити суму нарахованого та виплаченого кешбеку;
- використовувати компенсацію на оплату певних послуг.
Щоб стати учасником, громадянину потрібно буде оформити віртуальну картку у банківському застосунку чи фізичну — в банку, на яку перераховуватиме кошти.
"10% вартості держава повертатиме громадянам за купівлю українських товарів. З 2 вересня Уряд запускає програму "Національний кешбек", — йдеться у повідомленні.
На що дозволятиметься витрачати кешбек
Накопичені упродовж місяця кошти від національного кешбеку надходитимуть на картку один раз на місяць до 20 числа.
Гроші дозволяється використовувати від кешбеку, нараховані у 2024-му, до 31 січня 2025 року. Ними можна буде оплатити:
- комунальні послуги;
- підтримати армію (донати);
- придбати військові облігації;
- транспортні послуги;
- мобільний зв’язок;
- спорт чи розваги;
- медичні послуги.
Відповідний проєкт має повноцінно запрацювати у вересні 2024 року.
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