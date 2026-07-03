Украинцам выплачивают по 12 300 гривен: кто может получить помощь

Люди на улице, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, проживающие вблизи линии фронта или границы с Россией, могут получить 12 300 гривен денежной помощи. Выплаты предлагает организация "Каритас-Спес Харьков". Благотворители готовы помогать украинцам до 2027 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Каритас.

Помощь предназначена в первую очередь для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации из-за боевых действий и не получает никакой поддержки от других гуманитарных организаций.

Подать заявку могут жители населенных пунктов, расположенных на расстоянии до 50 километров от линии фронта, а также граждане, проживающие в областях, граничащих с Российской Федерацией.

При этом есть важное условие: с момента так называемого триггерного события (например, обстрела, повреждения жилья или другой чрезвычайной ситуации) до регистрации должно пройти не более 45 дней.

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Кто может подать заявку

Организаторы отмечают, что хотят поддержать людей, которые больше всего пострадали от войны и проживают в общинах, где гуманитарной помощи пока недостаточно или она предоставляется частично.

Чтобы узнать подробности и записаться на регистрацию, можно обратиться на горячую линию Caritas-Spes Ukraine по номеру 0 800 300 344 или в «Каритас-Спес Харьков» по телефону +38 (099) 555-43-36.

Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить помощь на зиму, если отапливают жилье дровами или углем. Выплата составляет около 19 000 грн и выдается единовременно перед отопительным сезоном. Получить её могут уязвимые категории жителей, которые подадут заявку до 17 августа.

Также Новини.LIVE писали о выплате пострадавшим от войны. В рамках этой инициативы можно получить разовую выплату в размере 12 300 грн. В первую очередь деньги будут выделены уязвимым семьям — с детьми, пожилыми людьми или инвалидами.