Українцям виплачують по 12 300 гривень: хто може отримати допомогу

Люди на вулиці, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які живуть поблизу фронту або кордону з Росією, можуть отримати 12 300 гривень грошової допомоги. Виплати пропонує Карітас-Спес Харків. Благодійники готові допомагати українцям до 2027 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію Карітас.

Кому дадуть виплату

Допомога призначена насамперед для тих, хто опинився у складній життєвій ситуації через бойові дії та не отримує ніякої підтримки від інших гуманітарних організацій.

Подати заявку можуть жителі населених пунктів, розташованих на відстані до 50 кілометрів від лінії фронту, а також громадяни, які проживають в областях, що межують із Російською Федерацією.

Водночас є важлива умова: від моменту так званої тригерної події (наприклад, обстрілу, пошкодження житла чи іншої надзвичайної ситуації) до реєстрації має пройти не більше 45 днів.

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Хто може подати заявку

Організатори зазначають, що хочуть підримати людей, які найбільше постраждали від війни та проживають у громадах, де гуманітарної допомоги наразі недостатньо або вона надається частково.

Щоб дізнатися нюанси та записатися на реєстрацію, можна звернутися на гарячу лінію Caritas-Spes Ukraine за номером 0 800 300 344 або до Карітас-Спес Харків за телефоном +38 (099) 555-43-36.

Дзвінки приймають з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 14:00.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть отримати допомогу на зиму, якщо опалюють житло дровами чи вугіллям. Виплата становить близько 19 000 грн і видається разово перед опалювальним сезоном. Отримати її можуть вразливі категорії мешканців, які подадуть заявку до 17 серпня.

Також Новини.LIVE писали про виплату постраждалим через війну. В межах ініціативи можна отримати разову виплату у 12 300 грн. Перш за все гроші дадуть вразливим родинам — з дітьми, людьми похилого віку або інвалідністю.