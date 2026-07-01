Выплаты до 1 450 долларов: кому и где в Украине предусмотрена помощь летом

Пожилой мужчина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

До 29 июля 2026 года жители одного из украинских регионов могут подать заявку на участие в грантовой программе, предусматривающей предоставление финансовой помощи в размере до 1 450 долларов. Выплаты будут осуществляться с целью поддержки самозанятости и микропредпринимательства в условиях войны.

О том, кто может оформить выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Кому и где предусмотрены выплаты до 1 450 долларов летом

По информации организаторов, речь идет о реализации программы поддержки жителей Снигуровской громады Баштанского района Николаевской области. В ее рамках предусмотрено предоставление микрогрантов на развитие самозанятости и микропредпринимательства в регионе.

Ожидается, что финансовая помощь позволит увеличить источники дохода, укрепит экономическую устойчивость домохозяйств и станет стимулом для снижения зависимости от гуманитарной помощи.

Предоставленные гранты можно будет использовать на несколько направлений деятельности. Средства будут выделены тем, кто:

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выращивает овощи/фрукты;

занимается производством мяса и молока, птицы, яиц;

производит сыры, полуфабрикаты, выпечку, копченые продукты;

занимается пчеловодством;

оказывает услуги в сфере индустрии красоты;

занимается индивидуальным пошивом/ремонтом швейных изделий.

Суммы финансовых грантов и порядок регистрации

В соответствии с условиями программы, граждане, занимающиеся микропредпринимательством или являющиеся самозанятыми лицами, получат в зависимости от потребностей до 1 450 долларов (эквивалент 65 000 грн).

Принять участие в программе можно будет при одновременном соблюдении следующих требований:

Проживание и ведение деятельности в Снигуровской громаде Николаевской области; Наличие действующего собственного бизнеса, приносящего доход; Имеется государственная регистрация в качестве самозанятого лица; У заявителя или его родственников имеются факторы уязвимости; Домохозяйство не получало подобную помощь в течение последних 12 месяцев.

При этом условиями программы не предусмотрено финансирование начала новой деятельности, а лишь расширение существующей.

При соответствии требованиям программы украинцы могут подавать заявки. В частности, подробности относительно права на помощь можно уточнить по номеру 380 67 203 09 06 (Telegram или Viber).

Как отмечается, регистрация на получение финансовых грантов продлится до 29 июля 2026 года.

Реализуют соответствующую программу представительство датской благотворительной организации Dan Church Aid, гуманитарная организация Norwegian Church Aid и благотворительный фонд Myrnenebo

Также Новини.LIVE сообщали, что этим летом в одном из украинских городов гражданам доступна возможность регистрации на получение помощи для подготовки к предстоящей зиме. Подать заявки на участие в программе могут только уязвимые группы граждан. Предусматривается выплата на твердое топливо в размере около 19 000 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто из граждан летом сможет оформить финансовую помощь в размере 12 300 грн. Речь идет о помощи эвакуированным лицам. Получить выплаты можно будет сразу в двух областях в случае переезда из-за атак, опасности для жизни или приказов властей о принудительной эвакуации.