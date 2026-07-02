Выплаты от Чехии: кто и где может получить около 4 000 евро в июле

Пожилые мужчина и женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года чешская гуманитарная организация "People in Need" принимает от граждан заявки в одном из регионов на получение денежной помощи для ведения собственного бизнеса в условиях войны. В рамках соответствующего проекта максимальная сумма помощи составляет около 4 000 евро.

О том, кому предусмотрена помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Кто и где может получить около 4 000 евро помощи от Чехии

Речь идет о реализации проекта "Довіра", предусматривающего предоставление микрогрантов жителям Харьковской области для поддержки микро- и малых предприятий.

"Чешская гуманитарная организация "Человек в беде" при финансовой поддержке правительства Соединённых Штатов в рамках проекта "Довіра" объявляет конкурс на предоставление микрогрантов для поддержки микро- и малых предприятий, возглавляемых ветеранами", — говорится в сообщении.

К участию в проекте приглашаются следующие группы людей:

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Ветераны, владеющие предприятиями, уволенные со службы после 24.02.2022; Членов семей ветеранов, уволенных со службы; Родственников погибших, умерших или пропавших без вести защитников.

Целью данной инициативы является оказание поддержки в укреплении экономического потенциала украинских ветеранов и их семей, а также родственников погибших защитников путем развития и восстановления предпринимательства и укрепления собственных финансовых возможностей.

Размер денежной помощи и порядок подачи заявки

Согласно правилам проекта чешской гуманитарной организации, заявителям будут предоставлены микрогранты в размере до 4 200 евро (эквивалент — 216 000 грн), а окончательная сумма будет определена индивидуально, в зависимости от финансового плана.

При соответствии условиям проекта граждане должны заполнить заявку до 15 июля 2026 года, приложив разработанный финансовый план. Важно соблюдение следующих условий:

наличие одного из статусов;

регистрация предпринимательской деятельности на момент подачи заявки;

ведение бизнеса в Харьковском регионе, за исключением "горячих точек";

мероприятия в рамках бизнес-идеи должны уместиться в 60 дней.

По результатам рассмотрения заявок организаторы сформируют рейтинг в соответствии с набранными баллами и заключат соглашение. Приоритет получат те, кто имеет статус внутреннего переселенца, а бизнес-идея имеет социальную направленность.

В частности, средства можно будет использовать на следующие направления:

возобновление активов, создание новых рабочих мест (кроме зарплаты);

аренду помещений (до двух месяцев);

ремонты и обустройство помещений;

приобретение оборудования, инструментов;

покупку сырья для производственных процессов (до 30% суммы гранта).

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто может оформить помощь на зиму в размере около 19 000 грн. Речь идет о программе предоставления финансовой поддержки на покупку твердого бытового топлива для жителей города Сумы. Выплаты получат те, у кого в домах отсутствует централизованное отопление. Помощь будет предоставляться в порядке приоритетности, которая будет зависеть от группы уязвимости.

Еще Новини.LIVE сообщали, что жители Черниговской области, имеющие хозяйства для собственного потребления, получат выплаты. Помощь предусмотрена для уязвимых категорий населения, в частности для граждан с инвалидностью и пенсионеров, проживающих в зоне 20–50 км от линии фронта или границы таких территориальных громад региона. Основным условием является то, чтобы доход не превышал 8 400 грн в месяц.