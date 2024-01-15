Денежная помощь — граждане одного из регионов получат до 11 тыс. грн

До 11 тыс. грн в "одни руки" — украинцам доступна экстренная финпомощь
Для украинских граждан доступна экстренная финансовая поддержка, предусмотренная проектом "Денежная помощь и устойчивость для Украины". В "одни руки" можно получить 10,8 тыс. гривен.
Об этом сообщается на странице "Каритас Запорожья" в соцсети Facebook.
Детальнее о помощи до 11 тыс. грн
Как отмечается, на помощь могут претендовать жители Запорожской области. Финансовая является одноразовой, а максимально из одной семьи могут получить выплаты до четырех человек.
Одним из условий назначения помощи является то, что человек не получал подобные выплаты от других фондов и организаций за последние три месяца до момента подачи этой заявки.
Также право на участие в проекте имеют следующие категории граждан:
- лица с официальным статусом переселенца, сменившие место жительства за последний месяц;
- граждане, живущие на расстоянии до 15 км от линии фронта;
- лица, пострадавшие из-за активных боевых действий и имеющих документы, подтверждающие это.
К критериям уязвимости относятся:
- член домохозяйства имеет ограниченные возможности или тяжелое заболевание;
- семья имеет одного или нескольких пожилых людей без поддержки родственников;
- семья состоит только с одинокой матери, отца или опекуна и несовершеннолетних детей;
- в домохозяйстве есть три и более детей младше 18 лет;
- беременные женщины или матери, воспитывающие детей в возрасте до трех лет.
Среднемесячный доход семьи не может превышать 6,32 тыс. грн (вместе с выплатами ВПЛ) на одного гражданина. Еще одно условие — не хватает средств на базовые нужды.
Претендентов отберут для участия в проекте, если будут соответствовать трем категориям.
Граждане, желающие подать заявки, могут обращаться по номеру телефона: 0 800 336 734.
Необходимо будет посетить Запорожье со следующими документами:
- паспортом гражданина;
- справкой переселенца;
- идентификационным кодом;
- счетом IBAN;
- справкой о доходах (для ВПЛ);
- подтверждающими документами о новом месте жительства и критериях уязвимости.
Что еще стоит знать
Напомним, с января 2024 года для украинцев вырастут социальные выплаты. Также ожидаются изменения для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Также мы писали, что в Украине растет количество людей с инвалидностью на фоне войны. По нормам законодательства такие граждане имеют право на социальные выплаты и пенсию, суммы которых увеличились в 2024 году.
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