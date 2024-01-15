Денежная помощь — граждане одного из регионов получат до 11 тыс. грн

Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина

Для украинских граждан доступна экстренная финансовая поддержка, предусмотренная проектом "Денежная помощь и устойчивость для Украины". В "одни руки" можно получить 10,8 тыс. гривен.

Об этом сообщается на странице "Каритас Запорожья" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Детальнее о помощи до 11 тыс. грн

Как отмечается, на помощь могут претендовать жители Запорожской области. Финансовая является одноразовой, а максимально из одной семьи могут получить выплаты до четырех человек.

Одним из условий назначения помощи является то, что человек не получал подобные выплаты от других фондов и организаций за последние три месяца до момента подачи этой заявки.

Также право на участие в проекте имеют следующие категории граждан:

лица с официальным статусом переселенца, сменившие место жительства за последний месяц;

граждане, живущие на расстоянии до 15 км от линии фронта;

лица, пострадавшие из-за активных боевых действий и имеющих документы, подтверждающие это.

Источник: Каритас Запорожья

К критериям уязвимости относятся:

член домохозяйства имеет ограниченные возможности или тяжелое заболевание;

семья имеет одного или нескольких пожилых людей без поддержки родственников;

семья состоит только с одинокой матери, отца или опекуна и несовершеннолетних детей;

в домохозяйстве есть три и более детей младше 18 лет;

беременные женщины или матери, воспитывающие детей в возрасте до трех лет.

Среднемесячный доход семьи не может превышать 6,32 тыс. грн (вместе с выплатами ВПЛ) на одного гражданина. Еще одно условие — не хватает средств на базовые нужды.

Претендентов отберут для участия в проекте, если будут соответствовать трем категориям.

Граждане, желающие подать заявки, могут обращаться по номеру телефона: 0 800 336 734.

Необходимо будет посетить Запорожье со следующими документами:

паспортом гражданина;

справкой переселенца;

идентификационным кодом;

счетом IBAN;

справкой о доходах (для ВПЛ);

подтверждающими документами о новом месте жительства и критериях уязвимости.

Что еще стоит знать

Напомним, с января 2024 года для украинцев вырастут социальные выплаты. Также ожидаются изменения для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Также мы писали, что в Украине растет количество людей с инвалидностью на фоне войны. По нормам законодательства такие граждане имеют право на социальные выплаты и пенсию, суммы которых увеличились в 2024 году.