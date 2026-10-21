Украинский военнослужащий на боевом задании. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

Военнослужащие могут иметь право на несколько дополнительных вознаграждений, однако получить их все одновременно удается не всегда. Правительственное постановление № 768 определяет правила начисления доплат в зависимости от выполняемых задач и условий службы. От этих обстоятельств зависит, получит ли военнослужащий 10, 30 или 50 тысяч гривен, а также как будут рассчитываться боевые вознаграждения.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Суммируются ли надбавки военнослужащим в размере 10, 30 и 50 тысяч гривен

Военнослужащие, имеющие право на несколько ежемесячных дополнительных вознаграждений, не могут получать их одновременно, если речь идет о выплатах, которые не суммируются согласно правилам постановления Кабинета Министров Украины № 768. В таком случае назначается одно вознаграждение — самое большое из тех, на которые имеет право военнослужащий.

Это правило касается следующих надбавок:

50 тыс. грн — за выполнение определенных задач на пунктах управления бригады, полка или батальона;

15–30 тыс. грн — для отдельных категорий военнослужащих, выполняющих обязанности инструкторов;

10 тыс. грн — для военнослужащих, которые соответствуют установленным условиям получения этого вознаграждения, но не имеют права на более крупные доплаты, предусмотренные соответствующим порядком.

Следовательно, если военнослужащий имеет право на вознаграждение в размере 50 тыс. грн, доплату в размере 10 или 30 тыс. грн дополнительно к нему не начисляют, если эти выплаты относятся к категориям, которые не суммируются. Размер вознаграждения определяется с учетом конкретных задач и условий, предусмотренных нормативными актами.

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Как начисляются боевые доплаты за различные задачи

Отдельный порядок действует для дополнительных вознаграждений, которые зависят от пребывания военнослужащего в определенных районах выполнения боевых или специальных задач.

Если в течение суток военнослужащий выполнял задачи в двух разных районах, за которые предусмотрены разные размеры вознаграждения, ему выплатят большую сумму за этот день, а не обе доплаты одновременно.

В то же время, если задачи выполнялись в разных районах в разные дни, вознаграждения рассчитываются за соответствующие периоды. Поэтому выплаты за такие дни могут суммироваться в соответствии с установленными правилами.

Аналогичный принцип применяется и к вознаграждениям за участие в штурмовых действиях. Если в течение суток военнослужащий выполнял задачи, за которые предусмотрены выплаты в размере 20 и 40 тыс. грн, за эти сутки ему полагается большая из соответствующих сумм.

Какие выплаты получают военные за пределами зон боевых действий

Постановление № 768 не отменяет основные составляющие денежного обеспечения военнослужащих. Даже если защитник не выполняет боевых или специальных задач, его денежное обеспечение включает установленные законодательством выплаты.

К ним относятся:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

другие предусмотренные законодательством ежемесячные выплаты.

Кроме того, для военнослужащих, соответствующих определенным условиям, постановление предусматривает дополнительное вознаграждение в размере 10 тыс. грн.

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