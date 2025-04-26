Гранты до 10 тыс. евро — кто из женщин получит в 2025 году

Женщина держит в руках купюры евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Некоторым украинкам выплатят денежные гранты, которые можно вложить в собственное дело. Так, женщинам будет доступна выплата в размере от 5 тыс. до 10 тыс. евро (235 тыс. — 470 тыс. гривен).

Как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия, гранты выплатят тем, кто присоединится к программе менторской поддержки женщин в agrifood-бизнесе Empowering Women in Agrifood (EWA).

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Кто может получить деньги

Принять участие в программе могут предпринимательницы, которые работают над развитием инновационных решений, например:

выращивают или перерабатывают продукты уникальным экологическим методом;

работают над снижением пищевых отходов;

разрабатывают экологические удобрения;

придумали инновационный способ хранения продуктов;

внедряют искусственный интеллект с целью развития agrifood-решения.

Известно, что программа состоится в онлайн формате, но будут и офлайн встречи. Каждой участнице выплатят до 1 тыс. евро (47 тыс. гривен) на проезд и проживание. А лучшие проекты, которые заинтересуют спонсоров больше всего, получат гранты в размере 5 тыс. и 10 тыс. евро.

Как зарегистрироваться в программе

Сделать это смогут женщины, которые соответствуют следующим критериям:

являются резидентками Украины;

имеют бизнес-идею в agrifood или действующий бизнес, зарегистрированный в Украине, которому менее 3 лет;

без опыта получения инвестиций или грантов на указанную бизнес-идею на сумму более 60 тысяч евро.

Регистрация продлится до полуночи 25 мая. Претендентки должны подать заявки на участие на украинском языке на платформе F6S и пройти отбор. Платить за участие в программе не нужно.

Напомним, что жители Киевской области в этом году получат средства от Международной организации по миграции. Речь идет о поддержке микро- и малого бизнеса.

Также мы рассказывали, что украинцам доступна новая финансовая помощь. Известно, кому будут выплачивать по 8 тыс. гривен.